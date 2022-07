Putin om invasion af Ukraine: Vi er kun lige begyndt

Ruslands præsident, Vladimir Putin, advarer torsdag de ukrainske ledere om, at hvis de ikke hurtigt accepterer Moskvas betingelser for at afslutte den over fire måneder lange krig, så er der endnu værre i vente.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en tale til ledende medlemmer af det russiske parlament siger Putin, at udsigten for forhandlinger bliver svagere, jo længere tid konflikten varer.

Artiklen fortsætter under videoen ...

- Vi afviser ikke fredsforhandlinger. Men de, som afviser det, skal være klar over, at jo længere (krigen, red.) trækker ud, desto sværere vil det blive for dem at forhandle med os.

- Vi har mange gange hørt, at Vesten ønsker at kæmpe mod os til den sidste ukrainer. Det er en tragedie for den ukrainske befolkning, men det lader til, at alt peger i den retning, siger Vladimir Putin ifølge Reuters.

Rusland har tidligere beskyldt vestlige lande for at føre en 'stedfortræder'-krig mod Rusland ved at støtte Ukraine med våben og penge.

Putin tilføjer, at Rusland knap nok har indledt sin militære operation i nabolandet.

- Alle bør vide, at vi stort set ikke engang er begyndt på noget for alvor endnu, siger Putin om militærets indsats indtil videre.

- Vi hører, at de ønsker at besejre os på slagmarken. Lad dem prøve, tilføjer han.

Tidligere i konflikten krævede Rusland, at Ukraine anerkendte russisk suverænitet over halvøen Krim, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014.

Rusland har også krævet, at Ukraine anerkender selvstændigheden af separatistregioner i den østlige del af landet.

Efter det mislykkede forsøg på at erobre hovedstaden Kyiv og andre store byer i det nordøstlige Ukraine i invasionens tidligere dage har det russiske militær valgt at fokusere på Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Her har separatister støttet af Rusland kæmpet mod ukrainske styrker siden 2014. Donbas omfatter provinserne Luhansk og Donetsk.

Tidligere i denne uge hævdede det russiske militær at have opnået kontrol med Luhansk-regionen, og ifølge nyhedsbureauet AP forbereder militæret sig på at fortsætte offensiven i den anden region, Donetsk.