Putin overrasker

Onsdag skulle betalingen på 117 millioner dollars falde, hvis Rusland skulle undgå at gå statsbankerot.

Nu ser det ud til, at russerne har gennemført en del af betalingerne. Overraskende nok så er det sket i dollars, selvom Putin oprindeligt proklamerede at betalingen ville falde i rubler.

Det skriver Reuters.

Flere kreditorer fortæller til Reuters, at betalingen er gået igennem. Andre kreditorer fortæller, at de endnu ikke har modtaget betaling, men at de er optimistiske på baggrund af, at de har modtaget betalinger fra en række statsdrevne og private russiske virksomheder henover de seneste dage.

Skal betale det fulde beløb

Rusland skal betale det fulde beløb, hvis de vil undgå statsbankerot, det fortæller Jens Peter Sørensen, chefanalytiker hos Danske Bank til Ekstra Bladet.

- Rusland kan ikke nøjes med at betale en mindre del af renterne. De har 30 dage til at finde en løsning, men der skal betales fuldt ud, hvis de vil undgå statsbankerot.

De 30 dage er en såkaldt 'grace period', som Rusland skal overholde, hvis de vil undgå store økonomiske problemer.

- De vil forsøge at betale, hvilket er positivt, da de gerne vil undgå en nedsmeltning af det finansielle system, som en statsbankerot vil medføre, siger Jens Peter Sørensen.

Hvor kommer pengene fra?

Den russiske beholdning af dollars er for størstedelen indefrosset, og der har derfor været spekuleret i, om Putin overhovedet kunne gennemføre betalingen til tiden.

Det ser dog ud til at være sket nu, og det er på baggrund af en overraskende løsning.

- Amerikanerne er gået med til, at betalingen kunne ske for indefrosne midler, siger Jens Ladefoged Mortensen, lektor ved institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han har forsket i sanktioner og handelspolitik til Ekstra Bladet.

- Pengene er ikke blevet taget fra dem, de har bare ikke adgang til dem, fortsætter Jens Ladefoged Mortensen.

De russiske midler bliver efter indefrysningen administreret af amerikanerne og deres allierede - og der kan være en god grund til, at amerikanerne tillader Putin at betale den russiske gæld af med de indefrosne midler.

- Amerikanerne er bange for, at det kan eskalere situationen, og tolkes som et fjendtligt angreb, hvis man afskærer Rusland helt fra deres indefrosne midler, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Baggrunden for, at man lader Rusland betale med indefrosne midler, kan være, at man i sidste ende gerne vil have Putin til forhandlingsbordet, og det kan være svært, hvis man har skabt en dyb økonomisk kløft imellem parterne.

- Der er ikke interesse i at presse Rusland til statsbankerot, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Gas kan finansiere kommende betalinger

Næste større betaling lyder på to milliarder dollars og skal falde 4. april, men om russernes egne valutareserver vil række er et stort spørgsmålstegn.

En anden mulighed for Putin kan være at finansiere gælden ved hjælp af de penge, som de tjener på salg af olie og gas.

- Pengene de tjener på salg af gas og olie, kan være en potentiel finansiering af gæld og krig, afslutter Jens Ladefoged Mortensen.