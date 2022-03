Putin-rådgivere: Bange for at sige sandheden

Kina bør ikke 'blive for tæt allieret' med Rusland efter invasionen i Ukraine, siger lederen af Storbritanniens cyberefterretningstjeneste, GCHQ, Jeremy Flemming. Han advarer de kinesiske ledere om, at det ikke er i 'Kinas interesse at stå i alliance med Moskva, som med fuldt overlæg og illegalt ignorerer internationale love'.

Den højtstående efterretningschef Jeremy Flemings udtalelse er blevet fremsat i en sjælden offentlig tale i Australien, rapporterer BBC.

- Det står klart, at Putin fejlvurderede Ukraines befolknings modstandsvilje og kampkapacitet, og han undervurderede følgerne af de økonomiske sanktioner mod Rusland. Desuden overvurderede han sit eget militær, siger Jeremy Fleming, som holdt talen på Australiens Nationale Universitet i Canberra.

Han siger, at 'vi har set russiske soldater - med for få våben og lav moral - som afviser at udføre ordrer, og som saboterer deres eget udstyr og endda ved et uheld nedskyder deres eget fly.

Efterretningschefen siger, at selv om rådgivere er bange for at fortælle sandheden, må det være 'krystalklart for regimet' i Moskva, hvad der sker.

- Det er blevet Putins personlige krig, hvor prisen betales af uskyldige i Ukraine og i stigende grad også af almindelige russere.

Udmeldingen fra lederen af GCHQ, som er Storbritanniens agentur for signalefterretning, kommer, efter at Det Hvide Hus har offentliggjort lignende efterretningsoplysninger om russernes krigsførelse.

- Vi har informationer om, at Putin føler sig vildledt af sine militære rådgivere. Det har ført til, at der er vedvarende spændinger mellem Putin og hans militære ledelse, siger Kate Bedingfield, der er kommunikationschef i Det Hvide Hus.

- Vi mener, at han føler sig vildledt om, hvor dårligt det er gået for den russiske hær, og hvor hårdt Ruslands økonomi rammes af sanktionerne, tilføjer hun.

Kinas præsident, Xi Jinping, vil på en videokonference fredag drøfte krigen i Ukraine med blandt andre EU's præsident, Charles Michel, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.