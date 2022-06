Putin sammenligner sig selv med kejser: 'Vil indtage flere lande'

En voldsom sammenligning skræmmer og vækker undren i lande tæt på Rusland.

I en tv-tale til unge iværksættere sammenligner Vladimir Putin sig selv med den russiske kejser og hærfører Peter den Store, der erobrede og indtog store områder i 1700-tallet.

- Da Peter den Store grundlagde St. Petersborg, anerkendte ingen europæiske lande det som russisk. De sagde, det var Sverige, men han tog ikke noget. Han genvandt og styrkede, hvad der var allerede var russisk, siger Putin og fortsætter.

- Det ser ud til at det også blev vores opgave at genvinde og styrke.

Vil have Sovjet-lande tilbage

Ifølge ekspert i Rusland og propaganda Yevgeniy Golovchenko er budskabet, at Rusland skal være stort igen.

- Putin taler om at tage tabte lande tilbage, at landegrænserne er til forhandling, og at det er hans rolle at erobre nye områder.

Ifølge eksperten er det i Rusland forbundet med storhed, når man taler om at indtage nyt land som eksempelvis Krim eller Sibirien.

- Når Putin de seneste måneder har brugt udtrykket 'det historiske Rusland' i taler, er det et udtryk for, at han vil have flere lande tilbage.

Først for at legitimere invasionen i Ukraine, men nu er han tilsyneladende helt direkte om, at han ønsker at gøre flere lande russiske.

- Det er som minimum Sovjetunionens grænser, han vil have tilbage.

Eksperten frygter at lande som Finland og og den svenske ø Gotland, der deler fortid med Rusland, kan være på præsidentens ønskeliste.

Taler om angreb på Nato-lande

I optakten til invasionen, sagde Putin, at Ukraine blev skabt på det, der historisk var russisk territorium.

Nu frygter østeuropæiske lande, at Rusland ikke stopper efter Ukraine, fordi byen Narva bliver nævnt i Putins tale som en af Peter den Stores erobringer.

Narva ligger i Estland, der er medlem af Nato, men var en del af det russiske imperium i to århundreder og senere Sovjet.

Estlands præsident kalder udtalelsen for 'fuldstændig uacceptabelt' og har forsøgt at få Ruslands ambassadør til at fordømme sammenligningen. Uden held.

Også i Rusland taler man om den nye strategi.

På russisk stats-TV taler de nøje udvalgte kommentatorer højt om Ruslands nye strategi om at flere lande skal tilbage moderlandet:

- Flere TV-kommentatorer taler om det som noget positivt, at flere lande skal tilbage til Rusland. Det er ikke unormalt at tale aggressivt om brugen af våben mod nato-lande.