Putin: - Sejren er uundgåelig

Man skal ikke være for kæphøj.

Et udtryk, de fleste kender, men som tilsyneladende er gået Ruslands præsident Vladimir Putins næse forbi.

Under et besøg på en våbenfabrik i Sankt Petersborg onsdag var han i hvert fald ikke bleg for at prale med en kommende russisk sejr.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Sejren er sikker, jeg er ikke i tvivl, lød det således fra den russiske præsident.

- Der er flere faktorer i forhold til at opnå det endelige resultat og den sejr, der er uundgåelig. Det er sammenholdet og samhørigheden mellem det russiske og det multinationale russiske folk, det er modet og den heroiske indsats fra vores krigere, sagde han.

Foto: Ilya Pitalyov/Ritzau Scanpix

Til forsamlingen af medarbejdere på fabrikken understregede han også, at deres indsats og arbejde var en vigtig del af indsatsen.

Herefter fortalte han ifølge Reuters, at russiske våbenfirmaer står for at fremstille tæt på lige så mange antiluftskytsmissiler, som resten af verden fremstiller til sammen.