Den russiske ambassade kaldte Tysklands godkendelse af at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine for ekstremt farligt. Men Vladimir Putin ser helt anderledes på det

- Denne ekstremt farlige beslutning tager konflikten op på et nyt konfrontationsniveau og strider mod de tyske politikeres udsagn om ikke at ville trække Tyskland ind.

- Med den tyske regerings godkendelse vil kampvogne med tyske kors igen blive sendt til 'Østfronten', hvilket uomtvisteligt vil føre til ikke bare russiske soldaters død, men også dødsfald blandt den civile befolkning,

Sådan lød svaret fra Ruslands ambassade i Tyskland i kølvandet på tyskernes godkendelse af at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Vil brænde op

Men hos Vladimir Putin har piben en anden lyd, og den russiske præsident ryster ingenlunde i bukserne. Ifølge talsmand Dmitry Peskov er der derimod tale om en katastrofal dårlig plan fra Vestens side.

- Jeg er sikker på, at mange eksperter kan se, hvor absurd den her idé her. Ganske enkelt på grund af det teknologiske aspekt, og de nye kampvognes betydning er helt åbenlyst overvurderet.

Talsmand for Vladimir Putin, Dmitry Peskov, til højre på billedet. Foto: Alexei Druzhinin/Ritzau Scanpix.

- Der er tale om endnu en fejlslutning, og en ret stor en. Disse kampvogne vil brænde op ligesom de andre, og forskellen er bare, at de koster mere, og det kommer de europæiske skatteydere til at betale for, siger han.

Talt om i månedsvis

Ukraine har i månedsvis efterspurgt kampvogne fra sine allierede for at kunne stå stærkere mod Rusland. Og for at kunne genvinde besatte territorier i den østlige og sydlige del af landet.

Rusland har på den anden side advaret om, at det vil forlænge krigen, hvis landet kommer i besiddelse af den slags udstyr.

Tyskland har da også tøvet med at godkende eksport af Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Og det har vakt kritik, da andre lande ikke har haft mulighed for at eksportere kampvognene uden tilladelse fra Tyskland.

Det er Tyskland, der producerer de tonstunge Leopard-2-kampvogne, og landet har selv planer om at sende 14 kampvogne til Ukraine, mens USA onsdag meldte ud, at de har i sinde at sende 31 M1-Abrams kampvogne til Ukraine.