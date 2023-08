Putin slår ned på investorer fra Rusland-kritiske lande

Den russiske præsident, Vladimir Putin, underskrev fredag en lov, som gør det muligt at udelukke udlændinge fra 'uvenlige lande' fra at have investeringer i større russiske selskaber og banker. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Nyhedsbureauet skriver, at den russiske regering vil udarbejde en liste over russiske firmaer, som vil blive omfattet af loven. Det vil blandt andet være alle vigtige banker og firmaer over en vis størrelse - målt på indtægter, antallet af ansatte, aktiver eller indbetalte erhvervsskatter.

Loven er rettet mod investorer fra lande, som har indført sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine. Den betyder, at deres investeringer kan ophæves, og at deres andele kan fordeles mellem russiske ejere.

Rusland har i de seneste måneder i stigende grad taget kontrol over vestlige selskaber i landet som gengæld for sanktioner mod russisk-ejede foretagender i udlandet.

I sidste måned underskrev Putin et dekret, som betyder, at russiske myndigheder har taget midlertidig kontrol over Carlsbergs russiske forretningsben, Baltika Breweries.

Dermed har Rusland lavet en 'de facto nationalisering' af Carlsbergs russiske aktiver ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Carlsberg er et firma, der har ønsket at lukke sine aktiviteter i Rusland ned og afhænde sine aktiver. Derfor er det helt urimeligt, at der på denne måde sker en de facto nationalisering, sagde Løkke om det russiske dekret.