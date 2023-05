Putin svarer igen: Smider anklager på sortliste

Hvis ikke Ruslands præsident Vladimir Putin kan få lov at sætte foden i 123 lande, så skal det heller ikke være nemt for anklageren bag arrestordren at gebærde sig.

Fredag har det russiske indenrigsministerium annonceret, at anklageren ved Den Internationale Straffedomstol i Haag, Karim Khan, er det nyeste navn på den russiske sorte liste.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hævnen er sød

Ifølge nyhedsbureauet har et billede af anklageren floreret på det russiske indenrigsministeriums hjemmeside, og myndighederne har altså placeret ham på en liste over 'mest eftersøgte'.

Hvad anklageren nærmere bestemt har gjort for at fortjene placeringen på den lidet flatterende liste, fremgår ikke, skriver AFP.

Karim Ahmed Khan er en 53-årig britisk advokat og anklager ved Den Internationale Straffedomstol (ICC). Det var ham, der stod som afsender af arrestordren på Putin i marts, der betyder, at den russiske præsident - i hvert fald på papiret - ikke kan plante fødderne i 123 lande uden at ende i håndjern.

Arrestordren er udstedt for at stille den russiske præsident til ansvar for de krigsforbrydelser, han beskyldes for at have begået under krigen i Ukraine.

