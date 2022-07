Putin takker Erdogan for fremskridt om ukrainsk hvedeeksport

Ruslands præsident, Vladimir Putin, takker den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, for som mægler at bestræbe sig på at få gang i eksporten af ukrainsk hvede.

Det gør han efter et møde mellem Iran, Tyrkiet og Rusland i den iranske hovedstad, Teheran.

Putin siger, at der er sket visse fremskridt ifølge det russiske nyhedsbureau Tass. Men man er ikke helt i mål endnu.

- Vi har med Deres (Erdogans red.) mægling gjort fremskridt. Ikke alle emner er blevet løst, det er sandt, men der er gjort fremskridt, og det er allerede i sig selv godt, mener han.

Det fremgår ikke, hvilke fremskridt han hentyder til.

Ukraine er en af verdens største eksportører af hvede. Men Ruslands angreb på Ukraine har afskåret de ukrainske eksportører i at få sejlet deres korn ud via Sortehavet, fordi den russiske hær kontrollerer det meste af den ukrainske kyst.

Det er første gang, at Putin siden invasionen i Ukraine i februar, har stået ansigt til ansigt med Erdogan. En præsident fra et Nato-land.