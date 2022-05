Putin truer med atomvåben ved grænsen til Europa

Rusland rasler endnu en gang med sablen, nu da Sverige og Finland har meldt ud, at de vil søge om medlemskab i Nato.

Fra russisk stats-tv lyder det nu, at hvis Finland og Sverige tillader militærbaser i deres lande, efter de tilslutter sig forsvarsalliancen, har Rusland intet andet valg end at svare igen med atomvåben. Dem vil de opsætte langs den europæiske grænse.

Rusland advarer om atomvåben, efter Finland og Sverige har meddelt, at de vil søge om optagelse i Nato. Arkivfoto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Intet andet valg

- Når Nato-baser dukker op i Sverige og Finland, vil Rusland ikke have andet valg end at neutralisere ubalancen og den nye trussel ved at opsætte taktiske atomvåben, lyder det fra en kommentator på den statsejede tv-kanal Russia-1

Kommentatoren siger endvidere, at landenes officielle grund (til at tilslutte sig Nato, red.) er frygt, men at de vil have endnu mere frygt i Nato.

Trætte af det

Truslen om atomvåben skal der dog ikke lægges så meget i, fortæller militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

- Det er et udtryk for, at de er virkelig trætte af, at Finland og Sverige vil søge om medlemskab af Nato, og at de prøver at gøre det, de kan, for at stoppe det - det vil sige i det her tilfælde at true.

Rusland prøver at lave et argument om, at Finlands og Sveriges sikkerhed er bedre tjent uden et medlemskab af Nato, fortæller Anders Puck Nielsen.

- Men det er ikke en akut trussel om at bruge atomvåben. Det er ikke det, vi ser.

Tom trussel

Han påpeger, at det fra russisk synspunkt er en skrækkelig udvikling, at Sverige og Finland nu vil tilslutte sig forsvarsalliancen, og at atomvåben er det, Rusland lige kan gribe fat i for at afskrække.

Desuden tror han ikke, at man skal gå ud fra, at der ikke allerede er atomvåben i de områder, de nu truer med at opsætte dem i.

- Det har i hvert fald ikke været min opfattelse, at de var gemt væk, så det lyder lidt som en tom trussel.

