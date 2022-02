Putin: Ukraine skal 'afnazificeres'

Rusland har indledt et angreb på Ukraine.

I en tale på russisk tv fortæller Ruslands præsident Vladimir Putin til det russiske folk, at Rusland har påbegyndt en 'speciel militær operation' i Ukraine, og i skarpe vendinger fortæller han hvorfor.

'For dette vil vi sigte mod en 'demilitarisering' og 'denazificering' af Ukraine, samt at stille dem for retten, der har udført flere blodige forbrydelser mod civile', siger Vladimir Putin.

Han referer til Ruslands påstand om, at Ukraines militær truer Rusland, og at det ledes af nynazister.

Det er dog et faktum, at partier langt ude på højrefløjen blot fik to procent af stemmerne ved det seneste valg i Ukraine i 2019. Det skriver mediet New Statesman.

'Rusland kan ikke føle sig sikker, udvikle sig og eksistere med en konstant trussel fra det moderne Ukraine', siger Putin i talen.

Putin siger, hvem som helst, som blander sig, skal opleve et modsvar aldrig set før.

'Ingen skal tvivle på, at et direkte angreb mod vores land vil føre til nederlag og forfærdelige konsekvenser for dem som potentielt angriber'.

Ekstra Bladet følger situationen i Rusland tæt hele dagen.

