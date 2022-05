Putin undskylder for Hitler-udtalelse

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har over for den israelske premierminister, Naftali Bennett, undskyldt for en kontroversiel udtalelse om Adolf Hitler.

Det meddeler Bennetts kontor torsdag.

I et interview, der blev offentliggjort søndag af Mediaset i Italien, sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Hitler måske var af jødisk herkomst.

Lavrov udtalte i interviewet, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal have sagt, at 'eftersom han selv er jødisk, hvilken form for nazisme kan han så stå for.'

Derefter tilføjede Lavrov:

- Måske tager jeg fejl, men Hitler havde også jødisk blod i årerne.

Israels premierminister, Naftali Bennett (t.v.), siger, at han nu har fået en undskyldning fra Ruslands præsident, Vladimir Putin (t.h.), for den russiske udenrigsministers udtalelse om, at Hitler måske havde jødisk blod i årerne. De ord vakte røre i den jødiske stat. Her ses de to ledere under et møde i Sotji i Rusland i oktober 2021. Foto: Evgeny Biyatov/Ritzau Scanpix

Det har Putin nu undskyldt i en telefonsamtale med Bennett, der har taget imod undskyldningen, lyder det i meddelelsen.

Lavrovs påstand blev mødt af kraftig kritik fra den israelske regering. Det israelske udenrigsministerium indkaldte Ruslands ambassadør for at få en forklaring.

Rusland har angivet 'afnazificering' af Ukraine som en af grundene til den invasion, russiske styrker indledte 24. februar.

Putin har påstået, at Ukraine ledes af 'en bande narkomaner og nynazister'.

I løbet af samtalen torsdag bad Bennett også Putin om at tillade, at civile får lov at forlade det belejrede stålværk Azovstal i Ukraine.

Putin lovede ifølge Bennett at etablere en korridor, så civile kan komme ud derfra.

Forinden havde den israelske premierminister også talt i telefon med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.