Putin utilfreds med 'kokken'

Putin har mistet tålmodigheden med lederen af Wagner-gruppen. Krigs-tænketank beretter at ‘Putins kok’ er faldet i unåde hos præsidenten efter manglende resultater. Internationale iagttagere mener, at ‘Putins kok’ stadig er vigtig, men er blevet brik i magtspil

De voldsomste kampe i Ukraine foregår i og omkring byen Bakhmut, der makabert kaldes for ‘Kødhakkeren’ eller ‘Putins kødhakker’.

Her er det gruppen af lejesoldater i Wagner-gruppen, som står i spidsen for den russiske indsats.

Men lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, også kendt som ‘Putins kok’, skulle nu være faldet i unåde hos præsident Putin.

Det skriver krigs-tænketanken Institute for The Study of War (ISW) i en af deres briefinger.

- Putin ser ud til at have besluttet sig for, at vende sig væk fra at stole på Prigozjin og hans irregulære styrker. I stedet vil han sætte sin lid til Gerasimov (forsvarschef.red), Shoigu (forsvarsminister. red) og det konventionelle russiske militær igen, skriver ISW i opdateringen.

Jevgenij Prigozjin til en begravelse for en af Wagner-gruppens soldater omkring jul. Foto: Ritzau Scanpix

Putins kok var steget i graderne

Jevgenij Prigozjin havde ellers de seneste par måneder formået at kravle opad i hierakiet og magtspillet - i niveauet lige under Putin.

ISW skriver, at Prigozjin stolede så meget på sine egne evner, at han satsede på, at kunne udfordre førnævnte forsvarsminister og forsvarschef i det militære hierarki.

Men Prigozjins brutale forsøg på at indtage Bakhmut har fejlet. ISW kalder ideerne om at overhale de to andre topledere i det russiske militær for en ‘vrangforestilling’.

- Prigozjins stjerne er begyndt at falme efter måneders stigning. Det sker, fordi han mangler at indfrie løfterne om at indtage Bakhmut med egne styrker, skriver ISW.

De værste kampe foregår omkring byen Bakhmut. Prigoszjin har ikke formået at indtage byen. Derfor skulle Putin være utilfreds. Foto:Libkos/ Ritzau Scanpix

Der har i et stykke tid været konflikt mellem ‘Putins kok’ og forsvarsminister Shoigu. Putin kan have følt sig truet af Prigozjins offensive fremtoning, skriver ISW.

Men ifølge tænketanken har Prigozjin ikke opfattet Putins vink med en vognstang om, at det er præsidenten som bestemmer.

-Putins ændring blev mest tydelig, da han ikke gav Prigozjin eller Wagner-styrkerne æren for erobringen af Soledar (lige uden for Bakhmut.red) under et stort TV-interview den 15. februar, skriver ISW.

Flere internationale iagttagere bemærker dog, at Prigozjin ikke er helt ude i kulden. Putin har stadig behov for Wagner-gruppen.

Prigozjins fald fra tinderne kan være en del af det konstante magtspil i det russiske militær-hierarki.

Men ifølge ISW har Putin altså noget mindre behov for Prigozjin og Wagner-gruppen end før.

Tænketanken vurderer, at Putin kun brugte Prigozjin og Wagner-gruppen i så stort omfang, fordi de konventionelle styrker havde behov for genopbygning.

- Putin havde sandsynligvis altid planlagt at sætte Prigozjin tilbage på plads, så snart det konventionelle militær var forbedret nok til at bære byrden med at fortsætte krigen, skriver ISW.