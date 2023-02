Putin: Vesten ødelagde det hele

Vladimir Putin taler tirsdag formiddag til nationen og fortæller om krigens start for et år siden

Rusland kommer løbende til at beslutte sig for, hvordan landets styrker skal agere i Ukraine. Sådan lyder budskabet i en imødeset tale tirsdag formiddag fra den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters siger Putin, at 'vi vil beslutte opgaverne under den særlige militære operation skridt for skridt'.

Putin kalder russernes invasion af Ukraine for en særlig militær operation.

Ifølge præsidenten er krigen mellem Ukraine og Rusland startet af Vesten, hvilket er et forsøg på at gøre en lokal konflikt til en global konflikt. Det skriver The Guardian.

Annonce:

Præsidenten hævder tirsdag, at Rusland havde fredelige planer i den ukrainske region Donbas, men at de blev spoleret af Vesten. Han beskylder blandt andet Vesten for at have gjort Ukraine "antirussisk" allerede for lang tid siden. Præsidenten siger desuden, at de største lande i Vesten alene forsøger at blive endnu mere magtfulde.

- De startede krigen, og vi brugte vores magt til at stoppe det, hævder den russiske præsident.

Vil opruste med nye teknologier

Putin siger, at soldater har brug for 14 dages hvile hvert år - foruden rejsetiden.

Han understreger også, at han vil styrke hæren med materiel - både hæren og flåden. Det skriver TV 2.

- Vores mål er at skabe en masseproduktion af våben, hvor vi kan bruge vores egen industrielle og videnskabelige base, siger Putin.

Ifølge Putin er den russiske økonomi stærkere, end Vesten tror. Det bruger Putin lang tid af sin tale på at redegøre for. Herudover fortæller han, at der skal investeres mange penge i infrastruktur, hospitaler og skoler.

Putin taler også om internationale anliggender. Her hævder han, at amerikanske, franske og britiske atomvåben alle er rettet mod Rusland. Det skriver The Guardian.

Annonce:

Indstiller sin deltagelse

Putin annoncerer også i sin tale, at man indstiller sin deltagelse i aften om strategisk våbenkontrol. Det betyder dog ikke, at man går ud af aftalen.

Aftalen har siden 2011 har haft til formål at reducere de to landes arsenaler af atomvåben.

Læs mere om det her.

Vladimir Putin indtog scenen i Moskva tirsdag nogle få minutter over klokken 12 lokal tid - klokken 10 dansk tid.

Han taler i dag til parlamentsmedlemmer, militærledere og soldater.

Trump vil forhandle med Putin