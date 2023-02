Putin: Vesten vil pille Rusland fra hinanden

På russisk stats-tv anklager den russiske præsident Vesten for at forsøge at 'lemlæste' Rusland og forvandle landet til flere små, svage stater

Vesten og Nato vil have det russiske folk til at lide.

Sådan lyder et af budskaberne fra den russiske præsident, Vladimir Putin, i et interview på russisk stats-tv.

Det skriver The Guardian.

I interviewet udtaler den russiske præsident, at Vesten og dets Nato-allierede 'ønsker at påføre Rusland et strategisk nederlag' for at få det russiske folk til at lide.

'Hvordan kan vi ignorere deres (Vestens, red.) nukleare kapaciteter under disse forhold?,' spurgte præsidenten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billede af Vladimir Putin under sin årlige tale til nationen, som han holdt 21. februar. Foto: Sergei Karpukhin/Ritzau Scanpix

'Vesten er medskyldige'

Også under dette interview anklager Putin Vesten for at være medskyldige i 'Ukraines forbrydelser', hvilket han slog fast i forlængelse af en påstand om, at Rusland intet andet valg havde end at reagere.

Vladimir Putin hævdede også, at der fandtes skriftlige beviser på, at Rusland vil blive delt op i flere regioner, hvis Washington får sin vilje.

Putins udtalelser kommer i kølvandet på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Ifølge The Guardian forsøger han i øjeblikket at styrke opbakningen fra den russiske befolkning ved at italesætte krigen som værende 'en nødvendig og defensiv kamp for Ruslands nationale overlevelse'.