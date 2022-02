Putin: - Vi havde ikke andet valg

Det var for at beskytte Rusland selv, at landet nu har invaderet Ukraine

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har netop afholdt et tv-transmitteret møde i det russiske parlament.

Her forklarer han, at Rusland ikke havde andet valg end at invadere Ukraine - eller som han selv siger: at igangsætte en særlig mission mod Ukraine.

- Det var nødvendigt. Vi havde ikke andet valg. Alle vores tidligere forsøg på at forandre situationen har ikke ført nogen vegne, siger Putin, ifølge Reuters.

Han forklarer, at det var for at beskytte Rusland selv, at man har invaderet Ukraine, fordi Vesten ikke gav efter i forhandlingerne.

Den russiske præsident siger også, at landet ikke ønsker at skade eller underminere den globale økonomi, som Rusland også selv er en del af.

- Krigsmaskinen nærmer sig

Ifølge det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, der har transskriberet talen, siger han i en tale til den russiske befolkning:

- Det er velkendt, at vi i 30 år vedholdende og tålmodigt har forsøgt at nå til enighed med de førende NATO-lande om principperne om lige og udelelig sikkerhed i Europa.

- Som svar på vores forslag stod vi konstant over for enten kynisk bedrag og løgne eller forsøg på pres og afpresning, mens Den Nordatlantiske Alliance i mellemtiden, på trods af alle vores protester og bekymringer, støt udvider sig. Krigsmaskinen bevæger sig, og jeg gentager, at den nærmer sig vores grænser, siger Putin i tv-talen.