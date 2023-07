Putin: - Vi kigger nøje på det

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kigger nøje på en række afrikanske lederes forslag til at opnå fred i Ukraine.

Det siger han fredag under et topmøde i Sankt Petersborg.

- Vi respekterer jeres forslag og kigger nøje på det, lyder det fra Putin.

Præsidenten har også før fremhævet et godt samarbejde med afrikanske lande. Det er fredag dog ikke oplyst, hvad fredsplanen konkret går ud på.

Topmødet i den russiske by Sankt Petersborg blev skudt i gang torsdag og fortsætter fredag på andendagen.

Ifølge Rusland deltager 49 afrikanske lande. I alt er 17 statsledere og fire regeringsledere fra Afrika med til topmødet.

Blandt dem er Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa.

Ramaphosa var også en del af en afrikansk delegation, der i midten af juni besøgte både Ukraine og Rusland. Dengang roste Putin de afrikanske ledere for at have en 'afbalanceret tilgang' til krigen i Ukraine.

På topmødets første dag gav Putin et løfte om gratis korn til flere afrikanske lande.

Ifølge præsidenten vil Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik, Eritrea, Mali, Somalia og Zimbabwe få leveret mellem 25.000 og 50.000 tons korn inden for de næste tre til fire måneder.

Det skal være med til at opveje manglende korneksport fra Ukraine.

En kornaftale mellem Rusland og Ukraine udløb 17. juli.

Den havde forinden sikret korneksport fra de to lande til globale markeder - herunder Afrika, som er stærkt afhængig af korn fra de to store eksportører.

Topmødet i Sankt Petersborg er det andet af sin slags.

Det første fandt sted i 2019 i Sotji i det sydlige Rusland. Dengang deltog 54 afrikanske lande, og der blev underskrevet adskillige aftaler.