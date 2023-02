Putin vil sætte større fokus på produktion af atomvåben

Bare to dage efter at Rusland officielt meldte ud, at landet vil suspendere en aftale om atomvåben med USA, siger den russiske præsident, Vladimir Putin, i en tale, at landet vil have større fokus på produktion af atomvåben.

Ordene faldt under en tale op til den russiske helligdag ved navn dagen for fædrelandets beskyttere, som holdes torsdag. Det er dagen inden årsdagen for invasionen af Ukraine.

- Som før vil vi have et øget fokus på at styrke den nukleare triade, siger Putin.

Den nukleare triade er en henvisning til Ruslands arsenal af atomvåben til lands, til vands og i luften.

Den russiske præsident oplyste under talen også, at Rusland vil begynde at bruge langtrækkende missiler af typen Sarmat. De er også kendt under tilnavnet 'Satan'.

Der vil desuden blive skruet op for produktionen af Tsirkon- og Kinzjal-missiler. De er typer af hypersoniske missiler, som kan affyres fra henholdsvis vand og landjord.

Atomaftalen, som er blevet suspenderet, blev indgået mellem Rusland og USA tilbage i 2010. Der er kun tale om en suspendering af den, og det er derfor ikke umuligt, at Rusland på et tidspunkt vil træde ind i den igen.

Vladimir Putins snak om øget fokus på atomvåben er langtfra første gang, at den russiske præsident rasler med atomsablen.

Joe Biden, præsident for USA, udleder ikke af Putins tale, at den russiske præsident planlægger angreb med atomvåben.

- Det er en stor fejltagelse at gøre det. Ikke særligt ansvarligt. Men jeg udleder ikke, at han overvejer at bruge atomvåben eller noget lignende, siger Joe Biden i et interview med ABC News onsdag aften.

Tidligt fredag morgen er det præcis et år siden, at Vladimir Putin gav det grønne lys til, at de russiske styrker kunne krydse grænsen og invadere Ukraine.