Putin vil splitte Ukraine i to

Ukrainerne mener, at Putin vil splitte landet i to områder. Situationen sammenlignes med Nord- og Sydkorea

Ukraines efterretningschef siger nu, at Ruslands strategi er, at besætte den østlige del og skære Ukraine over i to.

- Det de rent faktisk vil, er at skabe et Nord- og Sydkorea i Ukraine, udtaler chefen for den ukrainske efterretningstjeneste, Kyrolo Budanov, til Reuters.

Udmeldingen kom samtidig med, at den pro-russiske udbryderrepublik Lugansk meddelte, at de snart vil afholde en folkeafstemning om at blive optaget i Rusland.

Hvilket også skete da halvøen Krim blev annekteret af russerne i 2014. En folkeafstemning som størstedelen af verden ikke anerkendte.

Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS, kan russerne godt have planer om at dele Ukraine op i to dele.

- Det lyder realistisk. Det kunne være en opdeling i en østlig, pro-russisk del og en vestlig, som vender sig mod EU, USA og Vesten. Man ville så nok tvinge dem, som ikke er tro mod Rusland, væk fra den østlige del, siger Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

Fokus på Donbass

Fredag udtalte en russisk general, at man nu ville fokusere på at “befri” den omstridte østlige region Donbass. Eksperter har dog sået tvivl om, det rent faktisk betyder, at russerne vil trække sig fra Kiev og andre af de områder, hvor russerne har oplevet større modstand end forventet.



Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, udtalte søndag, at Ukraine var klar til at indgå et “kompromis” om Donbass, som har været præget af krig siden 2014. Her har pro-russiske separatister kontrolleret dele af regionen i de to udbryderrepublikker, Donetsk og Lugansk.

Ifølge Flemming Splidsboel kan fremtidige fredsforhandlinger godt indeholde en opdeling af Ukraine.

- Den østlige del har jo været øverst på Putins ønskeliste før krigen. Men det er klart, at Ukraine skal være meget presset for at gå med til at afgive deres territorium. Det er de ikke interesserede i på nuværende tidspunkt, siger han.

Opdeling vil blive ufatteligt svært

Hvis det ender med en opdeling af Ukraine, bliver det dog ikke nogen nem balancegang.

- Det bliver ufatteligt svært og det vil fortsætte med at være dybt problematisk i lang tid, siger Flemming Splidsboel.

Den ukrainske efterretningschef Kyrolo Budanov udtaler, at hvis russerne lykkedes med at opdele landet, vil ukrainerne starte en heftig guerillakrig.

- Russerne vil kun have et relevant scenarie tilbage - hvordan de overlever, udtalte Kyrolo Budanov til Reuters.

Flemming Splidsboel forstår godt, at en eventuel opdeling af Ukraine sammenlignes med Nord-og Sydkorea.

- Ligesom i Korea vil der være enorme forskelle på de to områder. Den vestlige del vil hurtigt forsøge at ligne de østlige demokratier i EU, mens en østlig del vil være som Rusland. Den skillelinje vil betyde en enorm politisk forskel på tværs af grænsen, udtaler Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

