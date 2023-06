Putin: Zelenskyj er en skændsel for det jødiske folk

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er jøde, men en forkert en af slagsen ifølge Ruslands leder, Vladimir Putin.

På et økonomisk forum i Skt. Petersborg kalder han Zelenskyj en 'skændsel' for jødedommen.

- Jeg har en masse jødiske venner, siger han i sin tale.

- De siger, at Zelenskyj ikke er jødisk, at han er en skændsel for det jødiske folk.

- Det er ikke nogen joke.

Det årlige økonomiske forum i Skt Petersborg samlede tidligere mange topchefer fra store vestlige selskaber, der var interesseret i det russiske marked.

Blandt dem også et antal danske virksomheder.

Men efter den russiske invasion i Ukraine sidste år har mange vestlige virksomheder trukket sig.

Vestlige medier og repræsentanter for lande, der af den russiske regering betegnes som 'uvenlige', har ikke kunnet lade sig akkreditere.

Putin gentager i sin tale, at Rusland må bekæmpe neonazisterne i Ukraine. For Rusland oplevede under Anden Verdenskrig enorme tab til Nazityskland.

- Vi vil aldrig glemme det. Hvorfor lytter ingen til os, spørger han.

Ukraine og Rusland var dengang en del af Sovjetunionen. Også Ukraine mistede flere millioner mennesker under verdenskrigen.

Begge Zelenskys forældre er jøder, og han har har tit fremhævet, at hans jødiske bedstefar deltog i krigen mod Nazityskland. Adskillige familiemedlemmer blev myrdet i de tyske udryddelseslejre.