Putins atom-skib sejlede under Storebæltsbroen

Den russiske arktiske flåde vokser og vokser.

Og fredag sejlede et af de nyeste skud på stammen, den atomdrevne isbryder 'Ural', gennem dansk farvand for at lande ind på et værksted ved Sankt Petersborg.

Det bekræfter Forsvaret over for Ekstra Bladet.

- Den sejlede igennem Østersøen fredag, og det var vi fuldt opmærksomme på, siger presserådgiver i Forsvarskomandoen Christer Haven til Ekstra Bladet.

Isbryderes færd beskrives ligeledes af tyske Bild, ligesom ruten også fremgår af det online skibskort MarineTraffic.com.

'Ural' sejlede gennem dansk farvand og under Storebæltsbroen fredag og lørdag på vej til Sankt Petersborg. Foto: MarineTraffic.com

'Arktisk stormagt'

Ifølge tyske Bild startede den 173 meter lange atom-isbryder sin rejse i Karahavet nord for Sibirien, hvorefter rejsen førte atom-skibet gennem danske Storebælt, forbi tyske Femern og videre til et værksted i Skt. Petersborg, hvor skroget efter sigende skulle repareres.

Og det er tydeligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er stolt af den nye isbryder, der sammen med et andet lignende skib blev søsat i november sidste år.

- Begge isbrydere er en del af vores storstilede, systematiske arbejde med at genopruste og genskabe vores isbryderflåde og styrke Ruslands status som arktisk stormagt, udtalte Putin under indvielsen i november.

Ifølge Maritime Danmark er skibet udstyret med to atomreaktorer på hver 175 megawatt-timer - svarende til en trækkraft på 80.000 hestekræfter.

Skibet sejlede under Storebæltsbroen omkring klokken 05 lørdag morgen, fremgår det af data fra MarineTraffic.com.

