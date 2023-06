Putins atom-trussel spøger: - Bekymrende!

Brugen af Ruslands taktiske atomvåben er på ny blevet et centralt tema. 'Vi skal tage det alvorligt,' lyder det fra ekspert

Der rasles med den russiske atom-sabel.

Både på den ene og den anden side af krigens skillelinjer spørger man nu sig selv: Kommer de nukleare våben i spil?

Seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel er klar i mælet, når snakken falder på Putins atomvåben.

- Det er helt vildt, hvordan russerne har vænnet sig til at tale om atomvåben. Det er bekymrende, for så er skridtet mod brugen af dem måske ikke så langt.

- Vi skal tage det alvorligt, slår han fast.

Guds våben

Splidsboels tørre konstatering falder i kølvandet på en opsigtsvækkende atom-melding, som den russiske topforsker Sergei Karaganov har forfattet.

I et essay skriver forskeren, at Rusland må træffe en 'svær, men nødvendig beslutning': Atomvåbnene må tages i brug.

Sergei Karaganov er en 'stor stjerne' i Rusland. Derfor bør man ikke tage let på hans atom-melding, mener Splidsboel. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

'Moralsk er det et forfærdelig valg. Vi anvender Guds våben. Men hvis vi ikke gør det, kan ikke kun Rusland dø, men hele den menneskelige civilisation kan få sin ende,' skriver Karaganov.

Ifølge Splidsboel er Karaganovs essay en erkendelse af, at Rusland ikke kan vinde krigen, som det ser ud nu.

- Så tankegangen er: Lad os få afsluttet det nu, inden vi når tredje verdenskrig. Der nævnes ikke et specifikt mål, men vi har før hørt om angreb på London og lignende, siger seniorforskeren.

Urovækkende

Hvor tæt Karaganov reelt er på magten, er svært at vurdere.

Putin spørger ikke forskere om hjælp og holder sig til sit eget lukkede kredsløb. Men ...

- Karaganov kan alligevel være blevet sendt i byen af Putin. Det er måske bedre for Rusland, at en forsker står bag meldingen frem for en officiel kilde i Kreml, siger Splidsboel.

I USA tager man heller ikke let på den lurende atomtrussel. Tirsdag morgen slog præsident Joe Biden ifølge The Guardian fast, at truslen er 'ægte'.

Ukrainernes succes kan få betydning for Putins villighed til at trykke på atomknappen, siger Splidsboel. Foto: Serhii Nuzhnenko/Reuters/Ritzau Scanpix

- Er det et realistisk scenarie?

- Ja, det er det. Og når Biden går ud på den måde, er det urovækkende, selvom amerikanerne også siger, de ikke ser nogen tegn på det, siger Flemming Splidsboel.

Putins stikpille

Skal man tro manden i centrum, Vladimir Putin, er brugen af atomvåben taget fuldstændig af bordet.

Rusland har slet ikke behov for dem for at vinde krigen, lød det fra diktatoren 16. juni.

En melding, der ifølge Splidsboel ikke er overraskende.

- Nogle gange går Putin imod idéer og trækker i land, men ikke desto mindre er russerne lykkedes med at få os til at tale om atomvåben igen, siger han.

Krigens paradoks

Men hvad kommer så til at afgøre, om atomkrigen bliver en realitet?

Svaret er i den grad paradoksalt - set med vestlige briller.

Ukraine succes ved fronten er ikke nemlig ikke ubetydelig, når det gælder risikoen for Ruslands brug af atomvåben, fremhæver Splidsboel.

- Jeg kommer til at følge med i, hvad der sker på slagmarken.

- At ukrainerne generobrer territorium, betyder ikke nødvendigvis, at atomkrig kommer til at ske, men i princippet kommer vi tættere på.

- Det handler om, hvorvidt Putin bliver så presset, at han ikke ser nogen udvej, siger Splidsboel.