Putins bedste ven er angiveligt forsvundet

Hvor er Putins bedste ven?

Det spørgsmål stiller mange vestlige og russiske medier sig i disse dage, da den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, ikke er blevet set i 12 dage.

Den 66-årige politiker er én af de nærmeste i Putins inderkreds og er af mange anset som spidskandidaten til at efterfølge den 69-årige Putin som præsident for verdens største land - men ingen ved tilsyneladende, hvor han er.

- Der svirrer mange rygter om ham i øjeblikket. Måske er han syg, måske er han ikke på posten mere, siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), til Ekstra Bladet.

Putin og Shoigu nyder en stille stund på en af deres udflugter. Foto: Alexei Druzhinin/AP/Ritzau Scanpix

Gode fiskevenner

Det er en markant skikkelse i russisk politik, som efter sigende er forsvundet.

De to venner Shoigu og Putin har i mange år set hinanden privat, og de er også blevet fotograferet sammen flere gange i private sammenhænge. Mest berømt er nok billedet fra deres fælles fisketur i Sibirien tilbage i 2017.

Putin og Shoigu nyder solen under deres fisketur i Sibirien i 2017. Foto: Foto: Alexei Nikolsky/Ritzau Scanpix

Professionelt har de også arbejdet tæt sammen i mange år. Shoigu er en af de personer, som har været med til at træffe én af de vigtigste beslutniger i russisk politik de seneste mange år.

- Putin og Shoigu har et meget tæt forhold, og Shoigu er en del af den meget lille inderkreds, som har været med til at tage beslutningen om at invadere Ukraine, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Er han gået imod Putin?

Det er usædvanligt, at en højtstående russisk embedsmand forsvinder på den måde, uden at der er noget galt.

For få dage siden kom det frem, at Putin har fyret 1000 medarbejdere siden starten på den russiske invasion af Ukraine, og der spekuleres i, om Shoigu er blevet ofret i Putins paranoide udrensning af hans medarbejdere.

- Hvis det passer, at han er sat i husarrest, så er der sket noget alvorligt. Det kan være omfattende korruption, eller han er gået imod ordrer, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Har Putin været udspekuleret og skaffet sig af med Shoigu? Foto: Alexei Druzhinin/Ritzau Scanpix

Det er ikke nogen hemmelighed, at den russiske invasion af Ukraine ikke går, som den skal, og Shoigus forsvinden kan derfor være en del af spillet om at finde syndebukke for, at invasionen er slået fejl.

- I mine øjne venter der et stort opgør i Rusland, og knivene er ved at komme ud, fordi der skal placeres et ansvar for, at Rusland ikke har opnået det, de havde håbet på. Det er muligt, at de forbereder, at han skal have skyld for noget af det, og de derfor er i gang med at finde på anklager mod Shoigu, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han er dog ikke helt forsvundet, Shoigu. I løbet af de seneste dage er han blevet citeret i russiske medier, men medierne har alle anvendt arkivoptagelser af ham.

- Det er bemærkelsesværdigt, at han stadig optræder i russiske medier. Det er dog uklart, om han stadig er på sin post, eller om Rusland bare lader, som om han er der, fordi en udskiftning midt i sådan en stor krig vil sende et signal om, at det ikke går godt, siger Flemming Splidsboel Hansen.