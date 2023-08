'Putins blodhund' truer Danmark

Det er ikke kun terrorgruppen al-Qaeda, der har øjnene rettet mod Danmark og Sverige i kølvandet på koranafbrændingerne.

Også Tjetjeniens præsident, Ramzan Kadyrov, kommer nu med trusler mod lande, der tillader afbrænding af Koranen.

- Når vi er færdige i Ukraine, er det til til at rejse til de lande, der fornærmer Koranen, advarer Ramzan Kadyrov ifølge svenske Dagens Nyheter.

Ifølge Berlingske er den kradsbørstige trussel fra Kadyrov, der ofte omtales som 'Putins blodhund', leveret på den sociale platform Telegram torsdag.

- I vil brænde i helvede

Den bidske leder er udover sit venskab med Ruslands præsident Putin blandt andet kendt for at være anklaget for grove overskridelser af menneskerettighederne, herunder tortur og drab samt forfølgelse af homoseksuelle i Tjetjenien.

Annonce:

Og da Rasmus Paludan i januar udførte koranafbrændinger i Stockholm, var vreden fra Kadyrov da også til at tage og føle på.

- Under alle omstændigheder vil de alle høste præcis, hvad de har sået, og alle involverede i dette modbydelige spil er underlagt evig fordømmelse. En dag vil de forstå det, men det vil være for sent. I vil brænde i helvede, dæmoner, lød det dengang fra Ramzan Kadyrov rettet mod Paludan og de svenske myndigheder.

Læs mere om den brutale leder, der blandt andet har opfordret til brugen af taktiske atomvåben i Ukraine, i artiklen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------