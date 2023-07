Putins dilemma: Presset i 'Kødhakkeren'

Bakhmut har længe været centrum for voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske styrker.

Kampene omkring 'Kødhakkeren', som byen er blevet døbt, skulle over den seneste uge angiveligt have resulteret i ukrainske fremskridt ved fronten.

Og det sætter Putin og Rusland i et dilemma om prioritering af frontlinjerne, skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

- Rusland kan stå over for et svært valg, hvor man enten risikerer at skabe seriøse svagheder i Kherson eller Luhansk - eller bliver nødt til at fjerne styrkerne fra det sydlige Ukraine, skriver tænketanken.

Bakhmut har været skueplads for blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker. Foto: Libkos/AP/Ritzau Scanpix

Russerne kan således blive nødsaget til at flytte styrker fra fronten i syd til Bakhmut, som også er af høj symbolsk værdi, vurderer ISW.

Fremskridt

Russiske militærbloggere beretter ifølge ISW om 'marginale' ukrainske fremskridt i området omkring 'Kødhakkeren'.

Annonce:

Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Maliar, udtalte også for nylig, at Rusland havde flyttet nogle af deres mest kampdygtige tropper til Bakhmut som følge af ukrainske fremskridt, skriver Reuters.

De seneste måneder har Ukraine og Rusland på skift hævdet at have mere eller mindre kontrol over Bakhmut.

Prigozjin, hvis Wagner-tropper har kæmpet i 'Kødhakkeren', proklamerede 20. maj, at byen var under russisk kontrol. Hvilket man fra ukrainsk side afviste.