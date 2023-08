Putins dødsdroner: Nu tager han sagen i egen hånd

Siden september 2022 har Rusland importeret sine såkaldte 'kamikaze-droner' fra Iran.

Men det skal nu være slut. I stedet vil man selv producere de dødelige luftvåben, som på fagsprog også kendes som OWA-UAV'er (One Way Attack-Uncrewed Aerial Vehicle, red.).

I hvert fald hvis man skal tro det britiske forsvarsministerium, som onsdag deler dugfriske drone-efterretninger.

'Rusland er med sikkerhed begyndt at indsætte indenlandsk producerede OWA-UAV'er,' hævder man.

Produktionen baseres angiveligt på det iranske Shahed-design, og dronerne vil således minde om dem, man hidtil har importeret.

USA på banen

Onsdagens efterretninger kommer, samtidig med at mediet Financial Times afslører, at amerikanerne forsøger at overtale Iran til ikke at levere flere droner til Putins krigsmaskine.

Det bekræfter en iransk embedsmand og andre med kendskab til sagen over for mediet.

Den iranske drone-eksport skulle angiveligt være blevet bragt op under indirekte forhandlinger om en atomaftale og fangeudlevering.

Det er værd at bemærke, at Iran officielt har benægtet, at landets droner er blevet brugt til krigsførsel i Ukraine.

Her ses angiveligt en Shahed-drone i luften over Kiev. Foto: Roman Petushkov/Stringer/Ritzau Scanpix

Vil være selvforsynende

Ifølge de britiske efterretninger forsøger russerne at skabe en mere pålidelig forsyning af 'kamikaze-dronerne', som er blevet brugt flittigt mod ukrainerne.

'Rusland sigter sandsynligvis mod selvforsyning i løbet af de kommende måneder. I mellemtiden er Rusland fortsat afhængig af komponenter og våben fra Iran,' lyder det.

Russerne har dog til tider haft begrænset succes med kamikaze-dronerne, som Ukraine har været dygtige til at afværge.

Så sent som natten til onsdag lykkedes det ukrainerne at nedskyde 13 russiske Shahed-droner, skriver avisen Kyiv Independent på baggrund af en udmelding fra landets luftvåben.

11 af dronerne blev skudt ned over Odessa, mens to blev afværget over Mykolaiv. Begge byer er beliggende i det sydlige Ukraine.