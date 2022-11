Putins 'general dommedag' under pres

Putins leder af krigen i Ukraine er under hårdt pres på grund af manglende succes på slagmarken. Sergei Surovikin, også kendt som 'general dommedag', skal snart levere resultater. Ekspert udtaler, at generalen er udpeget til at udføre 'skamfulde handlinger' mod Ukraine

Tidligere på måneden trak Rusland sig højst overraskende tilbage fra storbyen Kherson, hvilket blev set som et af de største nederlag i krigen.

Arkitekten bag tilbagetrækningen er Ruslands leder af militæroperationen i Ukraine, Sergei Surovikin.

Russiske medier kalder ham for 'general dommedag'.

Den kontroversielle tilbagetrækning og de generelt dårlige resultater på slagmarken lægger nu massivt pres på Surovikin, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi afventer dine geniale resultater og beder for dig hver dag, udtalte Margarita Simoyan, chefredaktør på RTV og en af de mest markante fortalere for krigen i Ukraine, i sidste uge.

Det russiske militær er blevet beordret til at trække sig ud af den vigtige ukrainske by Kherson Rusland beordrede tidligere på måneden overraskende sine tropper tilbage fra Kherson.

Brutal erfaring fra Syrien

Der er opbakning til Surovikin fra Putin og flere af de militære høge i Rusland. Men den omdiskuterede tilbagetrækning skal snart vise sig som et genialt skaktræk og ikke et svigefuldt nederlag.

Toneangivende militærbloggere med hundredtusindvis af følgere og kommentatorer i medierne har raset over tilbagetrækningen fra Kherson.

- Grænsen er nået, udtalte den ultranationalistiske Aleksandr Dugin, ofte omtalt som ‘Putins hjerne’ forleden. Dugins datter blev i august dræbt ved en bilbombe uden for Moskva.

Men ifølge både ukrainske og vestlige eksperter har ‘general dommedag’ allerede bragt mere disciplin, brutalitet og sammenhæng til Ruslands noget ramponerede militærindsats.

Sergei Surovikin har startet en række angreb på den civile infrastruktur i Ukraine. Foto: Sputnik/ Ritzau Scanpix

Surovikin har lang erfaring fra blandt andet Ruslands krige i Tjetjenien og Syrien. Det var generalens hårde og voldsomme metoder i Syrien, der skaffede ham det dramatiske øgenavn.

Hans klare mandat og mission er at angribe den civile infrastruktur i Ukraine. De sidste par uger har der været markante missilangreb mod civile mål og energisektoren i Ukraine.

Store dele af landet har oplevet strømsvigt, og befolkningen frygter nu en vinter uden el, vand og varme.

- Rusland har en helt klar strategi om at knække civilbefolkningen. Aviser skriver om at bombe ukrainerne tilbage til stenalderen. Det er en accepteret strategi at bombe den civile infrastruktur, udtaler Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS til Ekstra Bladet.

Sergei Surovikin mødes med Putin i Syrien. Det var her, generalen fik sit dramatiske øgenavn. Foto: Mikhail Klimentyev/ Sputnik/ Ritzau Scanpix

‘Skamfulde handlinger’

Ændringen af strategien kan spores direkte tilbage til starten af oktober, fortæller Flemming Splidsboel. Her blev ‘general dommedag’ udnævnt til leder af militæroperationen i Ukraine.

Han bliver ofte opfordret til at intensivere Ruslands brutale bombning af civile mål i Ukraine.

- Jeg appellerer til general Surovikin: Jeg beder dig om at færdiggøre den totale ødelæggelse af energiinfrastrukturen af den nazistiske ukrainske junta, lød det forleden fra en af de mest kendte ultranationalistiske tv-værter, Vladimir Solovyov, skriver Reuters.

En række eksperter peger på, at ‘general dommedag’ netop er udpeget til den brutale ændring i krigen.

- Ingen siger nej til Putin. Surovikin kender ingen begrænsninger. Rusland har i høj grad ikke kunnet klare krigen gennem konventionel krigsførelse. Derfor har de nu ændret strategi, udtaler Flemming Splidsboel til Ekstra Bladet.

'General dommedag' skal kunne træffe beslutninger, som Putin ikke vil lægge navn til, fortæller ekspert. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Ritzau Scanpix

Ifølge en tidligere russisk diplomat skal Surovikin kunne træffe brutale og voldsomme beslutninger, som Putin udadtil ikke vil forbindes med.

- Det er tydeligt, at Surovikins udnævnelse og den ros, han har fået, i hvert fald delvis, er for at skabe en figur med et mandat til at udføre ‘skamfulde handlinger’.

- Handlinger, som Putin ikke selv vil lægge navn til, udtaler Aleksandr Baunov, tidligere russisk diplomat og nu ruslandsekspert ved tænketanken Carnegie Endowment for International Peace, til Reuters.