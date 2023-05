Putins inderkreds: Vestens fortabte håb

Dmitri Medvedev har været altafgørende for Putins magtposition. Engang repræsenterede han et håb om et mere moderne Rusland. Men den tidligere bløde teknokrat er nu sprunget ud som hardliner. Han bliver mere og mere ekstrem - for at kunne bevare sin position tæt på præsidenten. Læs om præsidentens skødehund i Ekstra Bladets serie om Putins inderkreds

Engang blev Dmitri Medvedev set som et moderat håb for fremtidens Rusland. En mand, som kunne reformere Rusland og skubbe landet i en mere moderne og vestlig retning. Den tid er endegyldigt forbi - for de seneste år har den tidligere præsident forsøgt at gøre sig så ekstrem som mulig.

'Det er muligt at forestille sig et scenarie, hvor et russisk skib stationeret i Nordsøen strategisk kunne bombe Haag med et krydsermissil,' skrev Medvedev på sin telegram-kanal, kort efter at Den Internationale Straffedomstol (ICC) i marts udstedte en arrrestordre på præsident Vladimir Putin.