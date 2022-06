'Putins jerndukke': Det er 3. verdenskrig

37-årige Olga Skabejeva, der beskrives som 'Putins jerndukke', er russisk Tv-vært. Hun er kendt for at være en betydelig del af Kremls propaganda.

Hun har nu udtalt, at hun mener, det er på tide, at Rusland kalder 'den særlige operation' for 3. verdenkrig. Det skriver Dagbladet.

- Måske er tiden kommet til at indrømme, at Ruslands særlige operation i Ukraine er slut. I den forstand, at en ordentlig krig er begyndt - 3. verdenskrig. Vi er tvunget til at demilitarisere ikke kun Ukraine, men hele Nato, siger hun på den russiske statsejede Tv-kanal Rossiya-1.

Det er det tegn på

I marts var russiske tv-seere vidne til en journalist, der afbrød russisk stats-tv med et skilt, hvor der stod 'Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer'.

Det gik ikke ustraffet hen. Hun modtog en bøde på 30.000 rubler, svarende til 1900 kroner.

Derfor kan man undre sig over, hvordan Olga Skabejeva kan slippe af sted med at kalde 'den særlige operation' for krig.

Artiklen fortsætter under billedet...

I Rusland er befolkningen afskærmet fra nyheder fra omverdenen, som ikke er kontrolleret af Ruslands magtcentrum, Kreml. Derfor er størstedel af russerne stadig af den tro, at krigen i Ukraine er en 'særlig mission'. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Ritzau Scanpix

Skabejeva kan ifølge Jørn Holm-Hansen, der er statsforsker ved OsloMet, kalde det en krig og forblive ustraffet, grundet hendes stilling. Og fordi, hun er på den 'rigtige' side - hun fremstiller krigen som noget godt. Det siger han til Dagbaldet

Ifølge Holm-Hansen tolker nogen det som, at den russiske befolkning skal vænne sig til tanken om, hvad der nu kan defineres som en krig.

På EU's liste

'Putins jerndukke' har flere kontroversielle øjeblikke bag sig, og hun er kendt for at være en 'løs kanon'. Dog er hendes udtalelser formentlig diskuteret på forhånd.

Hun er på EU's sanktionsliste for at bruge sin platform til at fyre op for en fjendtlig holdning til Vesten.

Jørn Holm-Hansen mener, at hun ved, hvad hun laver. Han forestiller sig, at det er en måde, hvorpå Putin kan få en reaktion. Han vil se, hvordan folk reagerer.

Og ifølge Jørn Holm-Hansen er Putin god til at følge den offentlige mening. Og da Rusland ikke har et fungerende demokrati, må han finde andre måder at snuse sig frem til den mening, mener Jørn Holm-Hansen.