'Putins kok' bryder tavsheden: - Vi nåede meget

Der har været stille, siden Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin landede i sit flyverskjul i Belarus sidste uge efter Wagner-gruppens dramatiske march mod Moskva.

Men nu tager 'Putins kok' og nye fjende igen bladet fra munden i et nyt lydklip fra Telegram-kanalen Grey Zone, som Wagner-lederen tidligere har benyttet sig af.

Det skriver norske Dagbladet, ligesom videoen også florerer flere steder på Twitter.

Det er dog endnu ikke verificeret, om der er tale om Prigozjins stemme.

Belarus' præsident Alexander Lukasjenko talte landets uafhængighedsdag varmt om Wagner-gruppens soldater. Alt imens viser satellitbilleder, hvad der ligner et nyt militæranlæg i Belarus, hvor Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen muligvis skal holde til

- Vi nåede meget

Ligesom sidst Prigozjin meldte ud, prøver han angiveligt nu igen at retfærdiggøre marchen mod det russiske militær:

- I dag har vi brug for jeres støtte mere end nogensinde. Jeg vil have jer til at forstå, at marchen for retfærdighed var rettet mod krigen, mod forræderne og for at mobilisere vores samfund. Jeg synes, vi nåede meget af dette, siger han i udtalelsen og fortsætter:

- Jeg er sikker på, at der kommer flere sejre på frontlinjen i den nærmeste fremtid. Tak, venner.

Bor han her?

Siden Prigozjin tog flugten til Belarus, har der været mange spekulationer om, hvor den nu afdankede Wagner-leder skal bo.

Og satellitbilleder af et nyt militæranlæg nær Osipovichi i Belarus har sat yderligere gang i spekulationerne om, hvor Wagner-gruppen fremover skal husere.

I hvert fald beretter nyhedsbureauet AP på baggrund af anonyme kilder, at det er her, Wagner-bossen skal befinde sig fremover.

