Putins lejesoldater: De kan tage over for Wagner-gruppen

Det skorter ikke på lejesoldater i Rusland.

Wagner-gruppen har siden invasionen af Ukraine høstet international opmærksomhed, men den er langtfra det eneste private militære firma (PMC red.), Putin kan trække på.

I skyggen står flere blodige lejehære klar til at tage over for en decimeret og nu lederløs Wagner-gruppe.

Onsdag meldte tænketanken Institute for the Study of War (ISW), at arbejdet allerede var begyndt, inden Prigozjins dødelige flystyrt.

'Kilder i Rusland og Wagner fortæller, at Ruslands Forsvarsministerium for nyligt gik i gang med at gøre nye PMC'er klar til at erstatte Wagner-gruppen i Afrika og Mellemøsten,' lyder det.

I den forbindelse har man forsøgt at hverve Prigozjins tropper, ligesom det også forlyder, at to højtstående Wagner-folk har skrevet kontrakt med det russiske forsvar.

Annonce:

PMC Redut

Tænketanken skriver, at Prigozjin ligefrem er blevet forrådt af flere kommandører, som har forladt Wagner-gruppen.

Det er sket til fordel for den den private militære enhed Redut. Den knap så berømte gruppe har angiveligt eksisteret, siden Rusland blev involveret i krigen i Syrien.

Desuden skulle den være knyttet til Ruslands militære efterretningstjeneste (GRU).

Prigozjin og Wagner-grundlægger Utkin blev onsdag meldt døde af russiske myndigheder. Foto: Vladimir Nikolayev/Ritzau Scanpix

Anton Mardasov, Syrien-forsker ved Middle East Institute, siger til BBC, at Redut forsøgte at hverve Wagner-soldater allerede efter Prigozjins mytteri den 23 og 24 juni.

Redut er dog ikke den eneste PMC, der kan vise sig at drage nytte af Wagner-bossens død. Du kan læse meget mere om Ruslands private hære her.

Farvel til Wagner?

Niklas Rendboe, projektforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Wagner-gruppen, slog torsdag fast over for Ekstra Bladet, at Wagner-gruppen er så godt som færdig.

Annonce:

- De enkelte soldater kan sagtens kæmpe videre, men det vil formentlig ikke være under samme navn, ry og rygte. Det er meget sandsynligt, at Wagner-gruppen er færdig, lød det.

Samme synspunkt deler ISW i sin seneste analyse, som blev udgivet torsdag aften.

'Wagner-gruppen vil ikke længere eksistere som en tilsyneladende uafhængig parallel militær enhed, efter Vladimir Putin næsten med sikkerhed har dræbt Prigozjin og Wagner-grundlægger Dmitrij Utkin,' skriver tænketanken.

Ruslan Trad, sikkerhedsanalytiker ved Atlantic Council, vurderer over for BBC, at Ruslands militære efterretningstjeneste (GRU) formentlig vil indsætte en leder, der kan råde over Wagner-kommandørerne rundt omkring i verden.

Det er endnu uklart, hvorfor Prigozjins fly styrtede, og hvem der står bag. Fredag afviser Rusland pure, at det er sket på Kremls befaling.