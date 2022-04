Putins medier bruger Tantholdt-interview

Onsdag bragte TV 2 et interview, hvor deres velkendte reporter Rasmus Tantholdt interviewede en dansk soldat i Ukraine.

I interviewet fortæller soldaten, der er anonymiseret og bliver kaldt 'Jonas', at det ukrainske militær dræber russiske krigsfanger.

Nu bliver den danske fortælling brugt flittigt af russiske statsmedier til at vise ukrainerne fra deres værste side.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, at det ukrainske militær angiveligt skulle have henrettet russiske krigsfanger. Det skete i forbindelse med en voldsom video, der blev delt på det sociale medie Telegram, og som New Tork Times har verificeret.

I videoen ses russiske soldater, der ligger på jorden i en pøl af blod.

Brugt af adskillige russiske medier

RIA, et af Ruslands statsejede medier, skriver om interviewet under overskriften 'En dansk lejesoldat fra Danmark fortalte om tilfangetagne soldater, der er blevet dræbt af det ukrainske militær'.

Interviewet bliver også omtalt af det russiske medie Readovka, der skriver 'en udenlandsk lejesoldat, der kæmper på Ukraines side, bekræfter massehenrettelser af krigsfanger af Ukraines væbnede styrker. Readovka er tidligere blevet omtalt i New York Times for at sprede russisk propaganda.

Mediet har desuden delt Tantholdts interview på deres Telegram-kanal.

Desuden kan Ekstra Bladet bekræfte, at interviewet er delt på adskillige andre russiske Telegram-kanaler, der tidligere har delt prorussisk indhold.

- Folk bliver slået ihjel

I interviewet siger den danske soldat blandt andet, at han har talt med en 18-årig russer, der arbejdede som computerprogrammør og ikke havde lyst til at deltage i krigen. Danskeren vil i interviewet ikke afsløre, hvad de talte om, men han fortæller, at den 18-årige mand blev begravet morgenen efter, at de havde talt sammen.

- Folk bliver slået ihjel, lyder det fra danskeren i interviewet.

TV 2 har valgt at anonymiserer ham, fordi han fortsat befinder sig i Ukraine, men de er bekendt med mandens identitet og har set dokumentation for, at han er i Ukraine som en del af den ukrainske hær, skriver de.

Få overblikket over dagens nyheder fra Ukraine her.