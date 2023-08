Putins missil-taktik: 'Ren og skær terror'

Det russiske missilangreb mandag nat i den østukrainske by Pokrovsk, der kostede otte mennesker livet, er endnu et eksempel på krigsforbrydelser i Ukraine. 'Ren og skær terror', siger militæranalytiker

Putin går bevidst efter redningsarbejdere og civile.

Så klar er analysen fra militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Kenneth Buhl efter mandag nats missilangreb i det østlige Ukraine.

Angrebet kostede otte mennesker livet og sårede mindst 80 personer. De fleste af de sårede er civile.

Rusland bliver nu endnu en gang kritiseret for at benytte sig af den berygtede 'double-tap'-taktik, hvor man bevidst går efter civile mål.

Russiske myndigheder afviser, at de gør brug af taktikken, men Kenneth Buhl er ikke i tvivl.

- De siger selv, at de ikke går efter civile mål, men virkeligheden viser noget andet. Russernes troværdighed ligger på et meget lille sted i den her krig, siger han.

Gør redningsarbejdet risikabelt

'Double tap'-taktikken er et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdere og eventuelt civile, der hjælper til i et område, der allerede er ramt af et angreb.

Man angriber altså det samme sted flere gange med relativt kort mellemrum.

Nattens angreb i Østukraine bestod af to missiler, der ramte samme område med omkring 40 minutters mellemrum.

- Den her 'double tap'-taktik er ren og skær terror, siger Kenneth Buhl.

Han peger også på, at det påvirker redningsarbejdet.

- Måske ligger der nogen i murbrokkerne, som kunne reddes, men denne type angreb gør redningsarbejdet ekstra risikabelt, hvis der måske kommer endnu et missil lige om lidt, siger Kenneth Buhl.

missilangreb i Pokrovsk

Såret person bæres ud af boligblok i Pokrovsk efter missilangreb. Foto: AFP/Anatolii Stepanov Redningsarbejdere i murbrokkerne efter missilangrebet natten til tirsdag. Foto: Reuters/Viacheslav Ratynski En mand bliver hjulpet ud af sin lejlighed efter et russisk missil har ramt boligblokken. Foto: AFP/Ukrainian Emergency Service Redningsarbejdere i Pokrovsk. Foto: AFP/Anatolii Stepanov Redningsarbejdere bærer såret person ud af boligblok efter missilangreb. Foto: AFP/Anatolii Stepanov Redningsarbejdet i Pokrovsk natten til tirsdag. Foto: Reuters/Viacheslav Ratynski

Krigsforbrydelse

Det er en krigsforbrydelse at gå efter civile mål, og militæranalytikeren hæfter sig især ved, at nattens angreb ramte boligblokke med civile lejligheder.

- Selvom der måske er soldater i området, er det stadig et civilt område, siger Kenneth Buhl.

Kenneth Buhl mener heller ikke, at nattens angreb er det sidste af sin slags.

- Der har været en markant optrapning i, at russerne går mere og mere efter civile mål i Ukraine, og jeg er bange for, at vi kommer til at se flere af denne type angreb, siger Kenneth Buhl.

Det var denne Iskander-missiltype, der ramte den østukrainske by natten til tirsdag. Billedet er fra en russisk militærøvelse i 2015 Foto: Ritzau Scanpix/Sergei Karpukhin

Missiltype kan bære atomvåben

Missilerne, der ramte Pokrovsk natten til tirsdag, er angiveligt de såkaldte Iskander-missiler. Det er missiler med en forholdsvis lang rækkevidde, de flyver hurtigt, og de kan bære atomvåben.

- Russerne kan ramme København fra Kaliningrad, og det er netop denne missiltype, Rusland bruger til at true os i Østersøen, fortæller Esben Salling Larsen, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Han peger også på, at netop missilets hastighed gør det svært at nedskyde. Missilet flyver typisk omkring seks gange lydens hastighed, lige inden de rammer målet.

Esben Salling Larsen anslår, at russerne har omkring 200 af disse missiler i deres arsenal.