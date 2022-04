Putins nye deadline

Uret tikker for præsident Putin.

For 9. maj fejrer russerne den såkaldte ‘sejrsdag’ med en stor militærparade på den røde plads, festligheder og fejring af moder Rusland over hele det store land.

Det er nemlig årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland i Anden Verdenskrig. En række eksperter har peget på, at Putin meget gerne ville fremvise en sejr til befolkningen på netop den historiske dag.

- Det var et klart ønske for Putin. Men det ser ikke ud til, at han får den sejr, han håbede på. Rusland kan ikke nå det, udtaler militæranalytiker Hans Peter Michaelsen til Ekstra Bladet.

Nu er der nemlig kun 12 dage til den symbolladede fejring af Sovjetunionens sejr over Hitlers nazister i 1945.

- Det er ikke optimal krigsførelse. Det er en stor stressfaktor for det russiske militær. De skulle have haft mere tid til at klargøre og restituere.

- Det bliver meget svært at nå inden for de få dage, der er tilbage. Det er en hård deadline for Putin og militæret, siger Mette Skak, lektor og ruslandsekspert ved Aarhus Universitet.

En russisk tank fra Sovjet-tiden kører i Moskva 9. maj 2021. Foto: Maxim Shemetov/ Ritzau Scanpix.

Donbas gået dårligt

Rusland trak sig for et par uger siden væk fra Kiev-området for at kunne fokusere på Donbas-regionen.

Putin håbede, at de russiske styrker ville vinde så meget land i det østlige Ukraine, at han kunne erklære sejr på den store nationale ‘sejrsdag’ 9. maj.

Men ligesom i Kiev-regionen er det gået dårligt for russerne. De har kun præsteret minimale fremstød i øst og sydøst.

- Rusland har ikke haft succes med at rykke deres fokus til det østlige Ukraine. De har ikke fået tilstrækkeligt overtal af soldater i regionen, så de kunne indtage store dele land.

- De har heller ikke skabt luftherredømme, så deres landtropper kunne få ordentlig støtte fra luften, siger militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.

Rusland fejrer hvert år sejren i 'Den store fædrelandskrig', som Anden Verdenskrig kaldes. 9. maj er en festdag, hvor russerne holder fri og hylder militæret og nationen.

Men som situationen er nu, kan Putin ikke sælge en egentlig sejr til befolkningen.

Russiske soldater marcherer ved sidste års fejring af årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Foto: Maxim Shemetov/ Ritzau Scanpix

Måske vil den russiske præsident forsøge at ‘spinne’ en fortælling om, at Rusland har sejret alligevel, selvom det russiske militær har haft store problemer.

Propagandamulighederne er store, selvom ikke alle russere vil hoppe på en falsk fortælling om succes i Ukraine.

- Det bliver virkelig spændende at se, hvilket narrativ han vil bruge på den historiske dag, udtaler militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.

Den russiske præsident Vladimir Putin taler på den røde plads i Moskva i forbindelse med fejringen af 9. maj 2021. Foto: Dmitry Astakhov/ Ritzau Scanpix

Mulig mobilisering

En række internationale eksperter peger dog på, at Putin kan vælge en anden udvej. Eftersom der ingen reel succes er at fremvise, kan 9. maj i stedet blive brugt som 'eskalering'.

For eksempel ved at offentliggøre en egentlig mobilisering af russiske mænd. For at få flere soldater til krigen.

Ifølge en rapport fra den britiske tænketank RUSI kan Putin også bruge ‘sejrsdagen’ til at erklære, at den ‘særlige militære operation’, som krigen stadig kaldes i Rusland, officielt bliver italesat som en decideret ‘krig’.