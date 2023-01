Putins nye problem: Mangler patroner

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Rusland kommer snart til at mangle ammunition, vurderer krigs-tænketank. Det kan sætte en stopper for Putins planer om en snarlig offensiv i Ukraine. Ruslands mængde af daglige artilleribombardementer er nogle steder faldet med 75 procent

Krige vindes med våben.

Men hvis ikke man har ammunition nok til våbnene, nytter det ikke noget.

Putin og Rusland har snart så lav beholdning på ammunitionslagrene, at det kan få afgørende betydning for krigen.

Det vurderer tænketanken The Institute for The Study of War (ISW) i deres briefing fra forleden.

- Den russiske forsvarsindustris manglende evne til at håndtere mangel på ammunition vil sandsynligvis hindre russiske styrkers evne til at opretholde offensive operationer i det østlige Ukraine i 2023, skriver ISW.

Tænketanken citerer ukrainske militærkilder for, at det i høj grad er artilleri-ammunition som Rusland mangler.

Ukrainske soldater i udkanten af den østlige by Bakhmut. Deres modstandere mangler ammunition. Foto:Sameer Al-Doumy/ Ritzau Scanpix

Fald på 75 procent

Der har i månedsvis været snak om, at Rusland ville løbe tør for ammunition. Fordi de bruger meget mere, end de kan nå at producere.

Indtil for nylig har det dog virket som om, Rusland har kunnet trække på de enorme ammunitionslagre.

Men nu er der tegn på, at manglen er blevet reel.

Amerikanske efterretningskilder fortalte nemlig til CNN i december, at der var registreret et markant fald i Ruslands brug af ammunition.

- Ruslands daglige artilleribeskydning er faldet dramatisk fra den højeste mængde under krigen. Nogle steder med så meget som 75 procent, skrev CNN i december.

Det kan dog være, at russerne bare sparer på ammunitionen, for at bruge den på et andet tidspunkt, forklarede efterretningskilderne til CNN.

Ukrainske soldater tæt på byen Bakhmut forleden. Foto: Clodagh Kilcoyne/ Ritzau Scanpix

Kritik indefra

Ukraine ramte i starten af januar et enormt russisk våbendepot. Hvor også mange russiske soldater mistede livet.

Angrebet blev en stor skandale i Rusland, fordi det tyder på, at militær inkompetence var årsag til angrebet.

Der har været uhørt meget offentlig kritik efter angrebet.

Russerne er i større grad begyndt at kritisere hinanden internt på grund af situationen om den manglende ammunition, skriver ISW.

En toneangivende russisk militær-blogger har udtalt, at det ikke nytter noget at mobilisere en masse soldater inden Rusland har fået løst problemet med at kunne producere våben og ammunition.

- Kremls manglende evne til at erstatte brugt personel og ammunition kan yderligere underminere Ruslands evne til at føre langvarig kamp, skriver The Institute for The Study of War i briefingen fra forleden.