Putins nye supervåben: - Intet kan bekæmpe dem

Snart råder Putin over en ny type supervåben.

En unavngiven kilde tæt på det russiske forsvar fortæller, at det første parti af atombevæbnede torpedodroner med navnet 'Poseidon' er blevet fremstillet og snart vil blive leveret.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Samme kilde fortæller, at planen er, at det nye supervåben skal leveres til den specialbyggede atomubåd Belgorod, og at forskellige forsøg med det nye supervåben er blevet gennemført med succes.

Våbnet er 20 meter langt, kan nå en dybde på 1000 meter og har en rækkevidde på mindst 10.000 kilometer, skriver Euronews.

- Umulig at ødelægge

Allerede i marts 2018 annoncerede Putin planerne om det nye våben.

I den forbindelse udtalte Putin ifølge Dagbladet:

- De har et meget lavt støjniveau, har høj manøvredygtighed og er stort set umulige at ødelægge. Der er intet våben i dag, der kan bekæmpe dem.

I maj hævdede den russiske tv-vært Dmitry Kiselyov i et tv-program på den russiske statskanal Channel One, at et angreb fra Poseidon ville kunne drukne Storbritannien under en 500 meter høj flodbølge af radioaktivt havvand, skriver Euronews.

Ifølge samme medie er dens største styrker, at den er i stand til at operere meget dybt og meget hurtigt under vandet, hvilket gør den svær at opsnappe.