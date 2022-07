Putins nye taktik: 'Vil skabe forvirring'

Ruslands beslutning om at 'trække sig' fra Slangeøen i Ukraine er et forsøg på at skabe forvirring og købe goodwill, mener ekspert

Putins seneste træk er et forsøg på at skabe forvirring.

Det russiske forsvarsministerium meddelte torsdag, at de havde trukket styrkerne tilbage fra den ukrainske ø Zmiinyi, bedre kendt som Slangeøen, for at demonstrere, at der var åbnet for Ukraines eksport af korn.

Ifølge Ukraine, er det deres egne styrker, der har drevet Rusland væk. Informationerne kan ikke verificeres uafhængigt, men Ruslands måde at omtale hændelsen, viser hvordan Putin vil opfattes.

- Det er et forsøg på at skabe forvirring og købe goodwill, ved at virke som et land, der yder humanitær hjælp, siger Rusland-ekspert Joakim Brattvoll til Ekstra Bladet.

Vil vise, de vil hjælpe:

Åbningen for eksport af korn, der er i voldsom mangel verden over, er Putins forsøg på at forhindre, at flere lande vender sig imod ham.

- Det er en europæisk opfattelse, at hele verden er imod invasionen, men Indien, Kina og flere afrikanske lande er neutrale i konflikten.

Samtidig er det udtryk for, at Ruslands omdømme er vigtigt for Putin.

- Det er et klart signal til den russiske befolkning og det internationale samfund, om at Rusland er samarbejdsvillige og hele invasionen skyldes, at de vil hjælpe Ukraine.

Verdenskendt 'Go fuck Yourself'

Slangeøen blev besat på invasionens første dag. Øen blev kendt i hele verden, fordi 13 ukrainske grænsevagter nægtede at overgive sig, da de stod overfor et russisk krigsskib.

Kort før angrebet havde øens forsvarsbase og det russiske krigsskib en radiosamtale, der gik verden rundt.

'Dette er et russisk krigsskib. Jeg foreslår, at I overgiver jer på stedet, for at undgå blodsudgydelse. Hvis ikke, bliver i bombet,' lød beskeden fra de russiske styrker.

Se det ske: Soldat svarede 'Go fuck yourself' til russisk krigsskib før invasion 25. februar 2022

Efter ti sekunders stilhed, svarede den ukrainsk soldat Roman Hrybov: 'Knep jer selv, russiske krigsskib!'

Ukraines soldater endte med at overgive sig, men blev efterfølgende hyldet af præsident Zelenskij for deres mod.

Parodi på vesten

Når Rusland gentagne gange beskriver handlinger som 'humanitære', er det indirekte en parodi på Vestens måde at føre krig på, mener Joakim Brattvoll.

- Vesten brugte argumentet, at de havde 'ansvar for at beskytte', da Libyen blev invaderet i 2015. Europa og USA mente, at de havde ret til at bryde landets suverænitet for at beskytte lokalbefolkningen.

Se de unikke krigsoptagelser af danskeren Mike, der kæmper med ukrainske specialstyrker.

- De sidste 20 år, har Putin set argumentet som en trussel. Han frygtede, at post-sovjetiske lande også ville blive invaderet med samme begrundelse.

Når Rusland beskriver evakueringen af civile fra den ukrainske by Mariupol som 'en humanitær korridor', er det Putins måde, at bruge Vestens egen retorik.

- Det er selvfølgelig intet humanitært over at evakuere civile fra en by, de selv har angrebet, men det kan påvirke, hvordan udlandet ser på invasionen.

Derfor stiger Putins rubler på trods af sanktioner