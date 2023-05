Ruslands indtog i det krigshærgede Mali kan give Putin nye muligheder for at ramme Europa og Danmark

Kun i Ekstra Bladet

Danmark og Europa blev i 2015 oversvømmet af flygtninge, da omkring 1,2 millioner mennesker krydsede Middelhavet i håbet om slippe væk fra krig og komme til det europæiske kontinent.

Flygtningekrisen skabte voldsomme sprækker i det europæiske samarbejde, og nu risikerer danskerne endnu engang at blive en del af en europæisk flygtningekrise - for Ruslands indtog i Mali, som er et af verdens fattigste og mest krigshærgede lande i verden, giver Putin mulighed for at presse Europa fra en ny vinkel.