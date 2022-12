'Putins poet' dræbt af missil

Skuespiller, journalist, sanger, poet og politiker.

Evnerne spændte vidt og bredt for Maria Pirogova, 'Putins poet', der tirsdag angiveligt blev dræbt af et ukrainsk missil i Donetsk.



Pirogova bidrog via pen og papir til fortællingen om de såkaldte 'folkerepublikker' Donetsk og Luhansks tilhørsforhold til Rusland, da russiske separatister tilbage i 2014 satte støvlerne på det, der oprindeligt var ukrainsk jord, og krævede områderne.

Bevæbnet med pen

Pirogovas bevingede ord blev kvitteret med øgenavnet 'Putins poet' og siden poster som byrådsmedlem og parlamentariker i den selverklærede folkerepublik Donetsk.

Ukrainske myndigheder har offentliggjort videoen, hvor Pirogova bliver dræbt i en kraftig eksplosion ved et ungdomscenter i Donetsk.

Det russiske medie AIF maler billedet af Pirogovas sidste øjeblik milevidt fra opbakningen til den blodige invasion af Ukraine, som er gået ind i sin 10. måned. Mediet hævder nemlig, at formålet med besøget var noget så uskyldigt som at indspille en sang til hendes 'elskede by' Donetsk.

Det forlyder at også musikeren Vadim Lobuzov døde i eksplosionen.

Posthumt er Maria Pirogova blevet tildelt Ruslands højeste orden for sin indsats i Ruslands tjeneste.