Putins rubel-plan ser ud til at lykkes

Den russiske præsident vil have de europæiske gaskunder til at betale i rubler, og det ser ud til at han 'vinder' denne omgang

'Betal i rubler, eller jeg slukker for gassen'

Det er en trussel som den russiske præsident, Vladimir Putin, har fremsat flere gange i løbet af de seneste dage.

De europæiske ledere har stået i kø for at afvise, at de vil efterleve det russiske krav. Nu ser det dog ud til, at Putin alligevel vinder denne omgang mod de europæiske lande og deres sanktioner.

Men hvordan kan Putin vinde, når ingen europæiske gaskunder kommer til at betale i rubler?

Svaret er GazpromBank, som er én af de få russiske banker, der ikke er ramt af de europæiske sanktioner.

Gamle kunder - nye konti

Det russiske gas- og olieselskab Gazprom står bag banken GazpromBank. Banken er stadig en del af det internationale betalingssystem Swift. Det betyder, at banken ikke er blevet sanktioneret, og det er der én bestemt grund til.

- GazpromBank er den eneste mulighed for europæiske gaskunder til at betale for russisk gas. Sanktionerer man banken, så vil det ikke være muligt at handle med den og derfor umuligt at betale for gas i både euro og rubler, siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Danske Bank, til Ekstra Bladet.

På trods af at de europæiske gaskunder stadig kan handle gas via banken, så betaler de stadig ikke i rubler - men det har Putin og GazpromBank fundet en løsning på.

- Den enkelte kunde har en konto i euro eller dollars hos GazpromBank, og for at kunne betale i rubler, så oprettes der en ekstra konto, hvor konverteringen fra fremmed valuta til rubler kan foregå. Det betyder i praksis, at man ikke bryder den originale kontrakt om betaling. De europæiske kunder kan stadig betale i euro, og Rusland kan få betalingen i rubler, siger Arne Lohmann Rasmussen

Sejr for Putin

Den nye betalingskonstallation vil være en sejr for Putin.

- Hvis betalingen falder i rubler, så vinder Putin på to måder. For det første så styrker det rublens værdi, og for det andet så får han faktisk penge i kassen, siger Trine Villumsen Berling, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, til Ekstra Bladet.

Politisk kan det også være en sejr for Putin, at han kan se frem til at modtage betalinger i rubler.

- Det er et smart strategisk træk fra Putin, fordi det kan være med til at spille de europæiske lande ud mod hinanden. Omvendt så kan Rusland risikere at tabe ansigt, hvis ikke truslen om at stoppe for gassen bliver fulgt op af handling, siger Trine Villumsen Berling.

Økonomisk nedgang hvis der lukkes for gassen

Hvis Putin i sidste ende gør alvor af sine trusler om at lukke for gassen, så kan det få store økonomiske konsekvenser for danskerne.

Danmark har, ligesom mange andre europæiske lande, lagre hvor der opbevares gas henover sommeren, så det er klar til brug om vinteren. Hvis der bliver slukket for gassen, så vil det betyde, at lagrene ikke bliver fyldt op, og så kan den kommende vinter blive problematisk.

- Hvis Rusland lukker for gassen, så vil det nok ikke betyde at Hr. og Fru. Danmark kommer til at stå uden gas i hanerne, men virksomhederne der er afhængige af gas vil blive hårdt ramt, og der er ingen tvivl om at det vil sende den europæiske økonomi i recession, siger Arne Lohmann Rasmussen.

Kæmpegave til Putin: Værdi 4 mia. kr.