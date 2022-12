Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War har russerne planer om en storoffensiv i løbet af vinteren

Putin har lidt nederlag på nederlag på nederlag de sidste par måneder.

Ukraine har genvundet store del af de områder, som landet tabte i krigens indledende fase, men det har tilsyneladende ikke skræmt Vladimir Putin væk. Tværtimod.

I en ny rapport lavet af Institute for the Study of War beskriver de, at de har efterretninger om, at den russiske præsident har planer om en storoffensiv i løbet af vinteren 2023.