Putins tale hacket

Ruslands præsident skulle have holdt tale til Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum, men et cyberangreb forhindrede det

Begivenheden blev ramt af et cyberangreb. Derfor er talen blevet udsat en time.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Talen skulle have fundet sted klokken 13 dansk tid, men er nu udsat til klokken 14.

Hændelsen var angiveligt forbundet med et 'denial of service'-angreb rettet mod computernetværket på Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum - hvor Putin skulle tale.

Kremls talsmand, Dmitry Peskov, fortalte journalister, at specialister arbejdede på at løse problemet.

Ifølge The Independent sagde Dmitry Peskov også, at angrebet begyndte torsdag og deaktiverede begivenhedens gæsteakkreditering og adgangssystem, hvilket førte til en lang række problemer med adgang.

St. Petersburg International Economic Forum d. 17. juni 2022. Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix

Vesten deltager ikke

Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum er en årlig russisk forretningsbegivenhed for den økonomiske sektor.

På den årlige konference vil Rusland i år se mindre af den finansielle elite grundet sanktionerne mod Rusland.

Manglen på vestlige deltagere betyder, at Rusland sætter ekstra stor pris på Kinas tilstedeværelse i år. Da de ikke har indført sanktioner mod Rusland, deltager de stadig i begivenhed.

