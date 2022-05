Putins talsmand: Sverige og Finland kan blive militære mål

Sverige og Finland er muligvis på vej til et medlemskab i forsvarsalliancen Nato.

Men det tager man ikke let på i Rusland. Landets stedfortrædende repræsentant i FN, Dmitry Polyansky, har udtalt, at de to lande kan blive mål for det russiske militær, hvis de bliver medlemmer af Nato.

Det sagde han i et interview offentliggjort torsdag med den britiske online-publikation UnHerd News. Det skriver det russiske statsmedie Ria.

- De (Sverige og Finland, red.) ved, at i det øjeblik, de bliver Nato-medlemmer, vil dette fremprovokere visse skridt fra Rusland, som normalt påvirker alliancens medlemslande.

- Det betyder, at hvis Nato-enheder udstationeres der, vil disse territorier blive mulige mål for angreb - ligesom russiske territorier bliver mål for angreb fra Nato-lande.

Putins talsmand siger, at Rusland bliver tvunget til at tage visse militære skridt, hvis Sverige og Finland bliver medlem af Nato. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

En del af fjenden

Han siger derudover også, at Nato er en fjende.

- Nato har selv erkendt, at Rusland er en fjende. Det betyder, at Finland og Sverige pludselig bliver en del af fjenden fra neutrale stater. De bærer alle risici, ligesom alle andre. Så de vil bære visse risici i forsvarssektoren, og de vil pådrage sig visse økonomiske omkostninger.

- Men det er op til dem, deres befolkning, at bestemme. De levede normalt som gode naboer med os i årtier. Og pludselig besluttede de at blive en del af en meget uvenlig blok. Det er op til dem. Men selvfølgelig bliver vi tvunget at tage visse militære skridt.