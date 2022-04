Putins tidligere rådgiver: Det kan stoppe krigen

En tidligere økonomisk rådgiver for Putin mener, at et fuldt stop af køb fossile brændstoffer fra Rusland kan stoppe krigen i Ukraine

Andrei Illarionov var i flere år økonomisk rådgiver for præsident Vladimir Putin. Siden da har han flere gange udtalt sig kritisk om Putins regering. Ifølge ham vil en fuld embargo på russisk gas og olie tvinge Putin til at stoppe krigen.

Det fortæller han i et interview til BBC.

- Jeg vil gætte på, at inden for en måned eller to vil russiske militæroperationer i Ukraine stoppe. Det er et meget effektivt instrument, Vesten stadig har til rådighed siger Andrei Illarionov.

På trods af, at de fleste europæiske lande har indført omfattende sanktioner mod Rusland, køber EU og Vesten stadig fossile brændstoffer i stor stil.

Ifølge BBC får EU 40 procent af sin naturgas og 27 procent af sin olie fra Rusland.

Siden Andrei Illarionov stoppede som rådgiver for Putin, har han været kritisk over for regeringen. Her ses han til en debat i 2012 for oppositionen i Rusland. Foto: Ritzau Scanpix

De nuværende sanktioner mod Rusland har allerede haft store økonomiske konsekvenser for landets økonomi. Landets egen centralbank forventer, at den russiske økonomi falder med otte procent i år. Institute of International Finance forventer et fald på hele 15 procent.

Illarionov er i dag tilknyttet den amerikanske højreorienterede tænketank CSP.

Siden han forlod jobbet som rådgiver for Putin, har Illarinov flere gange udtalt sig kritisk om Putins regering.