Putins uhyggelige plan

Putin vil udsulte Afrika for at skabe flygtningestrømme mod EU, mener amerikansk ekspert. Ukraines manglende korneksport kan skabe hungersnød, fastslår FN. Dansk minister er til krisemøde i EU i dag

Putin har en større ‘sulte-plan’, som skal udhungre den tredje verden og er planlagt til at skabe problemer for Vesten, mener Yale-professoren Timothy Snyder.

- Putins plan om sult er også ment til at generere flygtninge fra Nordafrika og Mellemøsten. Områder, som normalt bliver brødfødt af Ukraine. Dette ville skabe ustabilitet i EU, skrev Timothy Snyder i en meget omtalt twittertråd lørdag.

Krigen mellem Rusland og Ukraine har skabt enorme problemer for verdens kornmarked. De to lande producerer store dele af verdens korn og hvedeproduktion.

Ukraine omtales ofte som ‘verdens brødkurv’. Men på grund af krigen kan Ukraine ikke komme af med dets fødevareprodukter.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Russiske krigsskibe blokerer for eksporten i Sortehavet og store dele af den ukrainske landbrugsjord er nu besat af Rusland.

FN advarede i sidste uge om, at krigen kan skabe hungersnød eller hungersnødlignende situationer for 49 millioner mennesker - primært i Afrika og Asien.

- Krigen og andre kriser truer mennesker i hele verden med at udløse en hidtil uset bølge af sult og nød, der vil efterlade socialt og økonomisk kaos, udtalte FN’s generalsekretær, Antonio Guterres.

Et stort lag hvede ligger på et lager i det sydøstlige Ukraine. Foto: Edgar Su/REUTERS

Dansk ekspert: Kan skabe flygtningestrøm

Timothy Snyder er ekspert i ukrainske forhold og fødevarers rolle i krig og storpolitik. Ifølge Yale-professoren har Putin bevidst udtænkt en plan om sult, der opererer på tre niveauer.

Ukraine skal ikke være i stand til at eksportere dets fødevarer. Dette spiller ind i en generel plan om at ødelægge Ukraine som stat.

Dernæst vil den manglende eksport skabe social uro og flygtningestrømme mod EU, som vil destabilisere EU.

Det sidste niveau vil være den kommende hungersnød, som Putin vil bruge som propaganda, mener Timothy Snyder.

- Til sidst og mest forfærdeligt, er en verdensomspændende hungersnød et nødvendigt bagtæppe for en russisk propagandakampagne mod Ukraine. Decideret massedød er nødvendigt som bagtæppe for propagandakonkurrencen, tweetede Timothy Snyder.

Ukraine bliver ofte omtalt som 'verdens brødkurv' på grund af den omfattende kornproduktion. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Hvorvidt Putin rent faktisk på forhånd har udtænkt en større ‘masterplan’ om at udsulte den tredje verden må stå for Yale-professorens egen regning. Det kan være svært at afgøre.

Men en dansk ekspert giver den amerikanske historiker ret i, at det kan skabe flygtningestrømme mod EU.

- Effekten er, at der kommer ustabilitet, uro og dermed også flygtninge. Det vil højst sandsynligt ikke være de allerfattigste, for de har ikke ressourcerne til at tage afsted. Men nogle i mellemgruppen, som oplever at de har færre penge på grund af de stigende fødevarepriser, vil søge mod EU, udtaler Henning Otte Hansen, Seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet til Ekstra Bladet.

Ukraines lagre af korn risikerer at rådne op, forudser amerikansk ekspert. Foto: Anna Voitenko/Ritzau Scanpix

Dansk minister til krisemøde

Timothy Snyder påpeger, at det ikke er første gang, at Ukraines korn bliver genstand for storpolitik og krig. Både Hitler og Stalin var bevidste om vigtigheden af de ukrainske kornlagre, skriver Snyder.

Ifølge professoren handlede store dele af kampene i Ukraine i Anden Verdenskrig om at få kontrol over de enorme fødevare-muligheder.

Rusland mener, at det er Vesten, som er skyld i den verdensomspændende fødevarekrise. På grund af sanktionerne, som også rammer den russiske fødevareeksport.

Putin har tidligere sagt, at Rusland er villige til at lade noget af den ukrainske korneksport komme igennem blokaden i Sortehavet. Men kun hvis Vesten ophæver santkionerne.

I dag er den danske fødevareminister Rasmus Prehn til EU-møde i Luxembourg om netop den manglende ukrainske korneksport. EU-ministrene vil forsøge at finde alternative fragtruter ud af det krigshærgede land.

- Vi ønsker fra dansk side at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe til i arbejdet med at finde alternative fragtruter til de enorme mængder korn, der skal ud af Ukraine, siger Rasmus Prehn i en skriftlig kommentar til Ritzau.