Putins ven fanget: - Det betyder meget

Den prorussiske oppositionspolitiker Viktor Medvedtjuk, som er gode venner med Putin, er taget til fange i Ukraine, efter han i februar undslap sin husarrest.

- Mit indtryk er, at det ikke betød så meget (at han lykkedes med at stikke af, red.), men det betyder meget, at de har fået fat i ham igen, siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til Ekstra Bladet.

Netop derfor gør Ukraine et stort nummer ud af, at Medvedtjuk igen er i deres varetægt.

- Det er dels for at vise, at deres efterretningstjeneste og sikkerhedstjeneste stadig fungerer. Man kan ikke gemme sig, man kan ikke løbe fra det her, man kan ikke være en såkaldt forræder i forhold til den ukrainske stat og så håbe, at man kan slippe af sted med det, forklarer Flemming Splidsboel Hansen og fortsætter:

- Og så har de jo også mulighed for at vise ham frem på den her måde som en lidt knækket person. Han ser jo lidt trist ud, som han sidder der, og hans hår er helt rodet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedet som Ukraines præsident delte af Viktor Medvedtjuk tirsdag. Foto: Volodimir Zelenskijs Telegram

En stor sejr

Det var både Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og den ukrainske sikkerhedstjeneste som tirsdag offentliggjorde billeder på sociale medier af Medvedtjuk iført en militæruniform og med hænderne i håndjern.

- Han (Medvedtjuk, red.) er nok den mest markante prorussiske politiker i Ukraine, forklarer Flemming Splidsboel Hansen.

- Han er blevet beskyldt for at være Putins talsperson i Ukraine og for nærmest at føre russisk politik, siger han videre.

Ifølge seniorforskeren er det en 'stor sejr' for ukrainerne, at de har fanget Medvedtjuk og får mulighed for at vise ham frem på den måde, som det var tilfældet tirsdag.

- Det er også et forsøg på dels at booste selvtilliden og sejrsviljen hos nogle af ukrainerne, og så at knække sejrsviljen hos nogle af de andre ukrainere, altså de folk som måske sympatiserer med Medvedtjuk og hans ideer, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Læs også - Putins atomknap: Kun de kan stoppe ham