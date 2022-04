Putins ven fundet død

Vladimir Putin har mistet en nær ven.

For den tidligere Kreml-embedsmand og ven til præsidenten Vladislav Avayev er fundet død i sin lejlighed med sin kone og deres datter.

Det skriver flere medier, heriblandt Sky News.

Der er dukket flere historier op omkring dødsfaldene, men det russiske politi mener, at den tidligere embedsmand skød sin familie, før han vendte pistolen mod sig selv.

Sky News skriver, at i alt 13 våben blev fundet i luksuslejligheden, hvor Avayev boede med sin familie.

Derudover blev der fundet en pistol i Avayevs hånd.

Også flere teorier er dukket op omkring årsagen til dødsfaldene.

Mediet beretter, at Avayev var blevet jaloux over, at hans kone, Yelena, var blevet gravid med sin chauffør.

Men andre rapporter viser, at Yelena slet ikke var gravid.

Derudover hævder en kvindelig nabo ifølge Sky News, at Avayevs forretning har mærket de mange sanktioner på grund af krigen i Ukraine.

Det russiske politi efterforsker dog stadig dødsfaldene.

Den tidligere embedsmand havde en rolle i Putins Kreml-administration, hvor han var leder af en central afdeling.