Putins ven kan stoppe sanktioner: - Som at kaste en atombombe

Nyt EU-forslag møder hård kritik fra Ungarns premierminister, der kalder det en 'økonomisk atombombe' og truer med veto.

Ikke alle medlemslande er lige begejstrede for Europaparlamentets forslag til den sjette sanktionspakke mod Rusland, der blev offentliggjort onsdag.

Den sjette omgang sanktioner skærer blandt andet ned på importen af russisk olie frem til 2022.

Nu truer EU-medlemslandet Ungarn med veto, hvis forslaget om forbud mod russisk olie kommer på bordet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Premierminister Viktor Orbán langer hårdt ud mod forslaget på ungarsk radio, hvor han sammenligner en nedskæring af olieimporten med at kaste en atombombe i den ungarske økonomi.

- Det nuværende forslag vil være som at kaste en atombombe på den ungarske økonomi. Vi kan ikke acceptere EU's oliesanktioner, som de er nu, siger Ungarns premierminister Viktor Orbán.

Premierministeren har sendt et brev til EU-præsidenten, Ursula von der Leyen, hvor han nævner kritikpunkter af de russiske sanktioner.

Han er blandt andet ikke tilfreds med, at de nye sanktioner, vil smide lederen af den russiske-ortodokse kirke, Patriark Kirill, på EU's sorte liste.

- Vi vil ikke støtte forslag, der sætter kirkeledere på sanktionslisten, siger premierministeren, der mener, at sanktionerne har skabt flere problemer for Europa end Rusland, siger han.

Venner med Putin

Den ungarske premierminster, der er kendt for at have et venskabeligt forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin, kan sætte en stopper for EU-forslaget, der kræver enstemmighed.

Nedlægger Ungarn veto, bliver sanktionerne derfor ikke til noget.

Ungarns premierminister har på trods af flere kriser mellem EU og Rusland, formået at opretholde et tæt samarbejde med Putin.

Landet valgte under coronapandemien at købe Ruslands Sputnik-vaccine, selvom den ikke var godkendt af EU, og har nægtet at udlevere våben til Ukraine under den russiske invasion.

Det er kun en måned siden, at Vladimir Putin ønskede Viktor Orbán tillykke med at blive genvalgt som Ungarns premierminister.

- På trods af en vanskelig international situation, vil den fremtidige udvikling af gensidige bånd og partnerskab stemme overens med interesserne for Rusland og Ungarn, skrev Putin i en pressemeddelelse på Telegram.

