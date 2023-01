Putins ven truer med 'global katastrofe'

– Levering af offensive våben til regimet i Kiev vil føre til en global katastrofe.

Så klart lyder meldingen fra formanden for det russiske underhus, Vyacheslav Volodin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer i kølvandet på flere europæiske landes meldinger om, at de fortsætter og optrapper leverancen af militært isenkram til Ukraine.

Senest meldte den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock ud, at man ikke længere vil gøre indsigelser, hvis Polen valgte at sende tysk-producerede kampvogne.

- Hvis Washington og Nato-lande fortsætter med at levere våben, der kan bruges til at ramme civile byer og til at erobre vores territorier, vil det lede til gengældelse med endnu kraftigere våben, udtaler Volodin, der er at betragte som en en tæt allieret til Putin,

Putins folk fortsætter truslerne om atomkrig. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Med 'kraftigere våben' mener russeren helt åbenlyst masseødelæggelsesvåben. Og han giver ikke meget for Vestens hovedrysten over for de fortsatte trusler.

- Argumentet om, at atommagter ikke tidligere har brugt masseødelæggelsesvåben i lokale konflikter holder ikke længere. De stater har ikke stået i en situation, hvor der var en trussel mod deres borgere og deres territoriale suverænitet, lyder det fra Volodin.

Den slet skjulte trussel kommer efter en lignende udmelding fra en anden af Putins håndlangere, Dmitri Medveded.