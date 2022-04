Putins venner dør som fluer: Mystik om oligarkers død

Lykken er for alvor vendt for Ruslands superrige.

Flere af dem har set deres yachts blive beslaglagt. EU, USA og Storbritannien har indført hårde økonomiske sanktioner mod dem, og styret i Moskva holder dem i kort snor.

Det kan have fået en håndfuld af dem til at tage livet af sig selv og deres familien siden krigens begyndelse. Der kan også være tale om overlagte mord, melder myndighederne.

Kom helt tæt på Putins uovervindelige missil

Døde oligarker

Ifølge norske VG er mindst fem oligarker døde siden slutningen af februar, hvor Rusland invaderede Ukraine.

Der er blandt andet tale om Aleksandr Tjuljakov, som havde en ledende stilling det statsejede energiselskab Gazprom. Han blev fundet død i en landsby uden for Sankt Petersborg dagen efter russernes invasion.

En anden gas og olie-mogul Mikhail Watford blev fundet død af en medarbejder i sit hjem i Surrey i Storbritannien den 28. februar - fire dage inde i krigen.

Mangemilliardæren Sergei Protosenja blev fundet sammen med sin kone og datter 19. april i en lejet ferielejlighed i spanske Lloret del Mar.

Politiet mener, at Protosenja enten dræbte sin kone og datter og derefter tog sit eget liv, eller at nogen dræbte hele familien og forsøgte at lægge skylden på oligarken.

Ifølge Business Insider afviser selskabet Novatek, hvor Protosenja havde en toppost, at der skulle være tale om selvmod.

- Desværre har der været spekulationer i medierne om denne sag, men vi er overbeviste om, at spekulationerne ikke stemmer overens med realiteterne, lyder det i en pressemeddelse.

Blot en dag forinden var noget lignende sket for den nu tidligere vicechef i Gazprom Bank Vladislav Avaev. Han blev også fundet omkommet med sin kone og datter i deres hjem i Moskva. Politiet mener, at Avaev dræbte sin familie, og derefter tog sit eget liv.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Dræbt af regimet?

De døde oligarker har skabt spekulationer om, hvorvidt den russiske stat har haft en finger med i spillet. Det kan ikke udelukkes, mener ruslandsekspert ved Helsinki-komiteen Inna Sangadzhieva:

- Det er mennesker, som gennem deres roller i energibranchen kan have haft en masse information, som det er vigtigt for Putin ikke at komme på afveje. Så er det nok ikke usandsynligt, at der er tale om et rigtigt selvmord. Så kan det være et resultat af et stort psykisk pres, siger hun til VG.

Sangazhieva peger også på, at presset på eliten i det russiske erhvervsliv kun er blevet intensiveret grundet krigen i Ukraine.